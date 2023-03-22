【Strayz】榛綦首推個人單曲《Time To Fly》　Nat化身蝴蝶山中起舞

▲ 榛綦推出首支個人單曲《Time To Fly》

Strayz成員之一的榛綦（Nat），於2023年推出處女單曲《Time To Fly》 ，以個人姿態跟樂迷見面。歌曲以自身經歷作出發，講出解闖樂壇的決心，而為了製作高質MV，Nat不惜冒寒，以單薄的歌衫在大帽山上拍攝，專業精神可嘉。



Nat本身好鍾意蝴蝶，所以首支個人單曲《Time To Fly》就借蝴蝶蛻變歷程，分享自身經歷，並找來T-Ma、Claudia Koh與自己一同作曲、Oscar填詞。

她說：「作為一個素人 ，一開始去參加《全民造星4》，冇諗過入到20強，再組成Strayz。呢個追夢嘅過程唔簡單，同時亦係我嘅一個成長，所以我將自己成長嘅心路歷程，放喺《Time To Fly》呢首歌度話俾大家知。」

▲ 《Time To Fly》

Nat特別喜歡歌名Time To Fly，因為好有鼓勵作用，更說：「歌曲其實更講到我終於要踏出Comfort Zone要飛喇，闖出去探索呢個世界，對於我嚟講好有動力嘅一句說話。」Nat亦希望透過《Time To Fly》，鼓勵勇敢追夢的人不要輕易放棄。



為了貫穿蝴蝶主題，《Time To Fly》MV中的服飾都特別加入了蝴蝶元素，Nat介紹說：「我朋友好叻編織，其中有件蝴蝶上衣好Iconic，所以我就問佢可唔可以幫我整件蝴蝶衫，多謝佢一口答應，更落手落腳漏夜趕俾我。」

▲ 《Time To Fly》

而蝴蝶要在空中飛翔，製作團隊特別在黃昏時份帶了Nat到大帽山上拍攝，不過現場卻十分大風、又凍。

Nat與4位Dancers都著得十分單薄，結果都吹到大家打冷震，Nat更說：「Art Team亦超級快喺現場搭咗個Props，其實啲風狂吹好驚會跌，所以係勁難忘，不過好感恩，大家可以咁落力，冒住咁凍環境都做得咁好！」

Nat掛住隊友



這次首次推出個人作品，沒有了Strayz隊友在旁，Nat表示好掛住隊友。

她說：「我喺Strayz唔屬於音樂製作部門，本身係VAL同CK負責，今次做《Time To Fly》自己親自同監製見面，解釋自己理念想法，所有嘢要親手落力去做，本身冇呢個經驗，所以過程中好掛住我啲隊員，因為當自己冇呢個經驗，好迷失嘅時候，諗起有隊員嘅互相支持Support係好窩心重要。」



除了《Time To Fly》，Nat都已計劃好今年將推出3首單曲，另外亦著手籌備跟Strayz成員推出雙人合唱作品，當然還有Strayz團歌，滿腦子計劃，但其實是別有用心，Nat說：「希望可以做到所有嘅嘢，因為都想有多啲風格同面貌俾大家睇到，了解我哋多啲。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪