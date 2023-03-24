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【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】

娛樂 12:51 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉穎鏇、劉佩玥大玩「黑白配」！

由文偉鴻（Jazz）監製TVB劇《隱形戰隊》，昨晚（3月23日）播出第14集，「最強Body」邢風（劉穎鏇飾）帶著珊珊（伍樂怡飾）在街頭拔足狂奔一幕亦相當搶焦，無論是Tiffany的驕人身段、健康膚色或是甜美笑容，也充滿青春陽光活力！

（劇集截圖）

黑白雙嬌救少女

今晚（3月24日）《隱形戰隊》將再掀高潮，為破獲拐賣少女集團，Shadow（劉佩玥飾）及邢風（劉穎鏇飾）將假裝被迷暈混進被拐少女群。

在TVB官網昨日及今日（3月24日）發布的兩條搶先睇預告片，作黑白打扮的Shadow及邢風化身「黑白雙嬌」，趁恐怖份子離開後馬上行動，先是站起身以型到極的動作將綁住雙手的膠索帶「瓦解」，再竭力調查線索。

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此時，其他被拐少女陸續醒來，混亂間發出巨響引來恐怖份子準備闖入。

另一條預告片則會見到Tiffany及Moon大晒揸槍英姿，帶領著一整班女孩逃離現場的Shadow與邢風。

面對為數約12人的恐怖份子追殺，不但照樣能英姿颯颯地還拖開槍掃射，更和裏應外合的Ocean（馬國明飾）及Cool Sir（陳山聰飾）與悍匪們展開貨櫃穿梭追逐戰，震憾性畫面加上邢風媽咪Madam Fong（江美儀飾）的著緊表情，令人更期待劇情後續發展。

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引發一場警匪大戰

在今晚（3月24日）的一集會提到芷瑤（關嘉敏飾）失蹤，其父曉明（吳家樂飾）報案後仍感不安。曉明獨自調查，方知一直從沒了解過芷瑤，後悔不已。

曉明越界調查芷瑤失蹤一案，被Madam Fong（江美儀飾）停職。帶囡（林子善飾）於暗網發現邢風的相片，邢風估計與模特兒公司有關，曜洋（馬國明飾）提議邢風做臥底，遭Madam Fong反對。

Madam Fong思前想後，忍痛同意邢風做臥底，曜洋亦提議Shadow（劉佩玥飾）同行照應。邢風、Shadow被帶到失蹤少女的所在處，當中竟有芷瑤，隱形戰隊與反恐特勤隊則在外圍戒備。邢風、Shadow準備救人之時，遭匪徒發現，旋即引發一場警匪大戰！

劉佩玥：盡量去做

甚少接觸打戲的Moon笑言：「我拍親Jazz劇，好多人都話：『點解你又唔使打』、『點解又係人哋救你？』，但喺《隱形》入面，我係好打得嘅，同埋係神槍手，但因為我兩樣嘢經驗都好少，用槍方面甚至係零，所以每次拍打戲我都好緊張。」

她表示：「我哋演員同武師溝通同練習，好多時就係拍攝嘅時候，時間唔係好多，但係要做到一定要求，所以壓力都高，都係做到盡量去做，無論幾多Take都好。好多謝我哋嘅武指同埋我嘅替身們，佢哋真係勞苦功高，亦都好畀到支持我。」

Moon續指，自己與其他主演們一樣，每逢開真槍都忍不住會眨眼，並曾因而發自己脾氣：「我好耐未試過做唔到某啲嘢而發自己忟憎，但冷靜同反覆練習過後就終於做到，好開心今次突破到自己好多唔同嘅嘢，亦都好感恩拍檔同監製都好有耐性，畀我反覆咁練習。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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