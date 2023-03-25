【隱形戰隊x開心速遞】關嘉敏MK造型搶鏡　舞藝高強被封「翻版周秀娜」【多圖】

TVB劇《隱形戰隊》最新劇情關於「拐賣少女事件」，當中辛Sir（吳家樂飾）女兒瑤瑤（關嘉敏飾）被騙而遭綁架，而關嘉敏（Carman）為角色的MK打扮甚為搶鏡。

現年28歲的關嘉敏入TVB一段日子，在去年9月更加入《愛．回家之開心速遞》劇組演常駐角色Heidi。

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自小學舞蹈及體操

其實關嘉敏早在14、15歲已開始接觸模特兒工作，她曾接受TOPick專訪時稱，完成中學課程後報讀香港專業教育學院商業文憑，並以半工讀的方式由自己交學費，以減父母負擔：「因為不希望給家人壓力，所以讀完中學便找兼職半工讀。」

而Carman自細學習中國舞及體操，於北京舞蹈學院考試獲得優等級成績，而體操方面參加過的公開比賽也獲獎無數，並考獲教師執照，舞蹈實力備受肯定。

在2016年，她成為女子組合BINGO的隊長正式出道。可惜在娛樂圈發展未如理想，在最艱難時，Carman曾因為扣除雜費而只收到8亳子的糧單。

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參加《全民造星III》彈起

她於2020年參加ViuTV的真人騷《全民造星III》，更成功殺入20強，雖然最終10強止步未能晉級，但成功讓Carman人氣急升，擺脫過去「只得8亳子糧單」日子，在選秀節目令其工作量大增，曾試過月賺數十萬元。

在2021年更獲TVB垂青簽約邵氏，成為大台旗下藝人，不過也由此網民指斥她靠著ViuTV《全民造星III》彈起卻入TVB而遭網民聲討。

Carman曾直言因言論感不快：「好似抹煞咗我嘅努力！」並解釋簽約邵氏並不由她作主，全由公司決定，而公司希望她往演員方向發展。

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與周秀娜撞樣

幸過了一段日子，網上已再沒此事再作針對。而Carman現在已不再是BINGO成員，專心演戲方面發展。

現時她在TVB亦有不少演出機會，除入《愛．回家之開心速遞》、《隱形戰隊》外，還參演台慶劇《美麗戰場》、尚未播出劇集《你好，我的大夫》，以及綜藝節目《盛·舞者》、《明星運動會》等

此外，Carman因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，她也曾自抽拍攝經典的食雪糕及刷牙照向娜姐致敬。

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