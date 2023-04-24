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【花海】張天賦邀張蔓姿拍新歌MV　新MC女郎Allison已有固定男友【多圖】

娛樂 19:22 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

《花海》MV女主角Allison成為新MC女郎。

張天賦（MC）日前推出新歌《花海》，邀得張蔓姿（Gigi）執導為新歌拍攝MV，並找來Allison Cheung擔任MV女主角。

身穿吊帶造型的Allison帶點小性感，她除了拍攝MV外，亦為一名攝影師。

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邀張蔓姿拍MV

MC之前曾邀請Gigi為歌曲《Loser》的MV執導，他很喜歡其風格，於是再度邀請Gigi合作，今次更首次嘗試以手機拍攝《花海》MV片段，十分創新。

《花海》講述主角邂逅一名女子後對她念念不忘，並漸漸墮入迷戀她的一個「花海」，且不能自拔。

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MC的愛情觀

談到《花海》與其愛情觀的關係，MC表示：「目前嚟講應該係未有嘅，可能喺唱嘅時候憑空想像一個，不過的而且確我都覺得係同我嘅愛情觀都幾似嘅⋯⋯唔加以解釋！哈哈！」

MV中的MC被電視機裏面的女子迷住，問到他有否曾迷戀一個角色或偶像？

MC憶述：「我好記得喺青春期嘅時候睇過一套電影叫《Yes Man》，入面個女主角其實都唔算係有太多我喜愛嘅元素，但係當時睇完呢套戲之後，確確實實因為呢個女主角而翻煲咗好多次，所以我都稱得上曾經有段時間迷過佢嘅！」他所說的是《乜都得先生》內的Zooey Deschanel。

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新一代賦女郎

《花海》MV女主角Allison成為網民焦點，她曾於訪問中提過自己在影樓內擔任攝影助理，不過由於女攝影師於行內不被看好，她在工作1年多後便離職自立門戶。

現為一名獨立攝影師的Allison擁有甜美氣質及Fit爆身材，因而不時獲得品牌拍攝及推廣工作。

她自去年已初嘗拍MV，為方皓玟的歌曲《HW1》擔任女主角，漸逐讓人認識。

早已名花有主的Allison已有一位拍拖逾6年的男友，二人都熱愛攝影，男友更是Allison的御用攝影師。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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