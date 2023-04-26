【財案2023】預算案二讀辯論　議員倡撥部分名額供內地居民來港投資移民

▲ 立法會大會今天就《2023年撥款條例草案》進行二讀辯論。（資料圖片）

立法會大會今天就《2023年撥款條例草案》進行二讀辯論，議員就財政預算案提出意見和建議。有議員望政府可盡快提供資本投資者入境計劃的細節。

周文港表示，以過往實施經驗看，「資本投資者入境計劃」對象雖不包括內地居民，但實際操作層面上，有好大比重來自華人華僑。部分人會透過先入籍第三國，然後再申請來港，周形容情況荒謬。

周文港建議，特區政府需要正視內地居民，尤其是富裕階層，對於投資、移居香港擁有龐大需求的事實。認為當局不妨開闢正規渠道，在計劃中撥出若干比例給內地居民，指內地擁有億元以上超高淨值的家庭擁有11.6萬戶，可為香港的金融業，帶來廣泛的發展機遇。

鄧家彪倡釋過去數年未用盡單程證名額予正排隊者

立法會議員鄧家彪則指出，疫情三年，每日150個由內地移民來港的單程證名額，在過去3年都未用盡，建議即刻將未用盡的名額，給予原本正在排隊的婦女或成年人，讓他們立刻來港，相信可以補充部分勞動力，亦毋需更改現有任何政策。

鄧家彪又建議，若持續引入外勞，建議引入外勞徵稅，讓僱主謹慎考慮聘請外勞的數量，而相關徵稅，可作本地勞動力培訓。

另外，在房屋措施方面，A4聯盟立法會議員梁文廣認為，當局應檢視公屋編配政策、進一步考慮活化白居二（白表居屋第二市場計劃）措施，促進公屋有效流轉。

實政圓桌立法會議員田北辰則指，對簡約公屋很有意見，認為簡約公屋和公屋有本質上的分別，簡約公屋的住戶無法長期居住，工作、校網均需重新尋找，甚至過幾年後，住戶有可能會重返「劏房」，又擔心新界簡約公屋花費的公帑不得其所，質疑政府為何「重蹈覆轍」。

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記者：趙居逸