【消委會】過去11年接獲694宗有關物管投訴5成未能調解 拆解現行6大管理費問題
社會 12:41 2023/05/04
消委會調查發現，現時一些與私人住宅管理費及業權有關的資訊透明度不足，加上業主參與樓宇管理意欲低，衍生出6大管理費問題。消委會過去11年接獲近700宗物業管理相關投訴，涉及近4億元，其中約一半無法處理。為改善情況，消委會提出8大建議（詳見下一頁），包括放寛修改大廈公契機制，以及要求發展商為大廈維修保養支付種子基金。
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物業管理相關爭議難處理，消委會在2012年至2022年期間，共收到694宗與物業管理相關的投訴，涉款3.93億元，絕大部分涉及價格收費爭議和服務質素，有約50%未能經消委會調解解決。
為了解「本港私人住宅樓宇管理費市場（市場）」現況，消委會在2020年11月至2021年7月期間，訪問了414幢樓宇中的1,103名業主、96個業主組織和22間物管公司。結果發現市場存在6大問題。
|問題
|詳情
|1.業權份數的分配基礎缺乏透明度
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|2.難以獲得全體業主同意修改公契中的不公平條款
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|3.發展商或大業主或管理委員會委員對物業管理事宜的潛在影響
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|4.物管公司的財務風險和服務表現不佳等服務質素問題
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|5.業主不積極參與物業管理事宜
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|6.管理費特別是維修成本大幅上漲
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為了消費者能享有合理物管服務，消委會提出8項建議，希望能透過增加市場透明度、公平性及效率等，推動發展安全及可持續宜居的樓宇，並促進市場透明度、公平性及效率。
- 提高業主分攤物業管理費的透明度
- 提供最新的物業管理信息，以增進公眾對該行業的瞭解和知識
- 以公平為原則，通過允許在大多數業主同意的情況下修改公契條款（不包括業權份數的條款）
- 避免因過度參與物業管理決策而產生的利益衝突
- 以新科技和智能解決方案提高物業管理服務的效率
- 通過更有效的溝通促進業主積極參與物業管理活動
- 促進早日成立業主立案法團或業主聯手解決物業管理問題。實現安全和可持續宜居的樓宇
- 為達致建築物的可持續性，特別基金要有合理充足的儲備維持以支付預期維修及保養開支。
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記者：陳梓蔚