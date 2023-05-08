【CHILL CLUB】P1X3L沒被照肺盼開音樂會　Phoebus奪新人獎Marco暫未出Pool

▲ P1X3L希望能開音樂會。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。

由吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的人氣男團P1X3L人氣愈來愈高，一眾Puzzle都很期待他們能開音樂會，三子亦表示開音樂會是他們一直的心聲。

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▲ （陳詠琪 攝）

Phoebus奪新人獎

Phoebus奪得「年度新人男歌手」銅獎，他表示：「自己真係完全冇諗過，頭先上到台......落到台之後就話對唔住啊，我真係一片空白。」Sica於頒獎時大叫Phoebus的名字，George表示：「好震撼！」Phoebus謂：「我被佢......」George為隊友發言：「震撼親。」

Phoebus指：「所以我成個人都未返嚟。我想多謝屋企人，除咗List上面嘅人外，我提醒自己一定要親口多謝你兩個。」George和Marco異口同聲地說：「WOW！」眼濕濕的George表示：「冇（喊）啊！有Feel姐！」Marco則謂：「差唔多㗎喇！」

Phoebus覺得很感動，「所以我係完全唔知上到去講啲咩，我覺得自己好唔成熟，應該唔好理大家，要講返一定要講多謝嘅人，但我上到去就噢！我問佢（Marco）可否Send返條片畀我。」Marco回應：「係啊，30秒講完喇。」

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▲ （陳詠琪 攝）

P1X3L盼開音樂會

談到George發文回應Phoebus表示P1X3L想開音樂會的事，George說：「唔係回應，純粹係支持下。其實開騷不嬲都係我哋心聲，又冇話專登隱藏呢樣嘢。大前提係最希望今年搞唔到下年都搞到騷。」Marco謂：「我都覺得係，我哋3個都好想出多啲歌搞多啲騷。因為始終我哋都好想做好音樂，希望下年有更好嘅成績。」

會否擔心公司不高興？Phoebus說：「未真係同公司有個洽談，但公司都好大方，頭先都係公司同事帶我哋嚟，大家都冇講啲咩。（Fans）有好多打氣和鼓勵的說話，所以真係多謝大家！我成日都覺得自己好幸運，有好多叫做唔如意嘅事發生，但係好多時我哋收到嘅都係鼓勵同支持。」

▲ （IG截圖）

不怕公司照肺

問到會否擔心被公司照肺入雪櫃？George指：「唔會嘅。冇啲咁件事，公司好大方。」Marco說：「最多傾下偈。」Phoebus笑言：「搞到好似真係有咁。痴線！真係冇！唔會凍嘅，我哋鍾意著螻啊。」George笑謂：「可能係暖爐嚟呢。」

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Marco未出Pool

Marco之前拍攝的ViuTV真人騷《One Day 約會實況》大受歡迎，被問到是否已出Pool？Marco回應：「嘩！我都想！拍節目係拍節目，私底下嘅生活還私底下嘅生活，未必要關事，個節目令大家睇得開心就OK，學到好多嘢。」Phoebus取笑Marco：「得喇！A370。」George謂：「知你勁喇！」

Marco日前與穎琳一起開Live，被問到會否有發展空間？George隨即說：「穎琳好正！」Phoebus則問：「你哋開咗Live咩？」Marco承認：「我哋有開Live啊，嗰日好多人入嚟，你哋冇入嚟咋嘛。」Phoebus表示：「好想睇返添。」Marco說：「冇啊，即刻Delete咗。我睇返自己啲嘢會覺得特別尷尬。個節目播出街我覺得OK，睇返自己就會尷尬。」

記者：梁樂欣

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