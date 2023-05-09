【ChatMrE】呂爵安新歌MV富未來感　Edan試新曲風：跳出了Comfort Zone

近期AI程式十分流行，這觸發MIRROR成員呂爵安（Edan）演繹《ChatMrE》這首新作，他表示：「《ChatMrE》靈感嚟自ChatGPT呢期好興嘅AI程式，而AI呢個Concept係黃偉文諗出嚟。」

Edan指，當初Wyman對他講此創作意念時，已覺得好正、好鍾意：「因為自己對於AI、科技都幾感興趣，可能因為細個睇好多動漫係有關於未來世界，覺得未來世界可以發展得好犀利好先進，而今次份詞就係寫AI學習能力好快，又太聰明，做某啲工作，會快過人好多，有啲工種可能會被取代，係一個好有趣嘅課題。」

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Edan嘗試新曲風

AI題材，配合Band Sound風格，成就《ChatMrE》的出現，Edan續道：「喺眾多Demo中，突然聽到呢首，即刻好鍾意，因為係一首好好聽好高Energy，會令人好High，一路聽，會想跟住一路揈嘅歌，自己都好鍾意呢類型音樂。」

過去Edan以情歌、慢歌為主，今次推出《ChatMrE》作出新嘗試，他直言有份不安全感，解釋道：「相信大家都冇諗過我會出首咁嘅歌，其實除咗首歌好聽外，都想自己歌單有多啲唔同類型嘅歌，有機會開Show都可以唱一啲令到大家好High嘅歌，加上今年想做多啲唔同新嘗試，所以鼓起勇氣揀呢隻歌。」

Edan並稱：「之前仲問花姐得唔得，係咪應該做呢隻，對《ChatMrE》係有唔安全嘅感覺，有擔心過，甚至拍MV都懷疑自己做唔做到啲彈結他或者Band友嘅台風、感覺，今次跳出了Comfort Zone，但今日拍落感覺都幾好。」

花盡時間錄音

除擔心曲風會否令樂迷受落，另一擔心是演繹方面，Edan道：「《ChatMrE》都幾難唱，某啲位好高音，花咗唔少時間錄音，特別去搵個Tone。平時唱慢歌，會用好多感情去唱，今次開頭試似讀書，冇嗰種型型地、庸懶嘅感覺，結果要嘗試一段時間先有而家呢個Version。」

Edan續指：「演繹上另一個挑戰係點樣令到首歌有力，之前有試過好嗌咁去唱，又發覺太嗌唔好聽，結果第一日錄完返去聽發覺唔得，第二日就砍掉重練，過程中都試過好幾次推翻自己嘅演繹再試新嘢，唔同日子嘅唱法風格都好唔同，所以係幾大挑戰。」

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不怕吊威吔

Edan自己也想像不到出來會是怎樣的效果，他只希望大家會喜歡這次新嘗試。

難得遇上AI主題的作品，Edan今次在MV上由形象到畫面上都充滿科幻感，除身上的Gear例如頭盔、服飾外，臉上的銀珠等，都帶著超現實的感覺。

對此造型，Edan表示：「今次好滿足到我嘅諗法，就連傷妝都試埋，係搞最多花臣嘅一次，拍都幾過癮，同埋我有啲傷疤都幾有型。」

另外，向來畏高Edan，但這次MV卻要吊威吔，但他說：「唔驚！因為都唔係第一次，同埋都feel到個力會承托到，反而踩旅遊巴頂牙煙少少。」