【關注SEN】ADHD兒童常見學習社交困難　醫生呼籲外界應多接納包容

▲ ADHD兒童常見學習社交困難，醫生呼籲外界應多接納包容。

在工作期間，經常收到懷疑學童有專注力不足 / 過度活躍症的轉介。當學童確診專注力不足 / 過度活躍症後，家長們也會對此有不少疑問。其中一條問題經常被家長問到的就是：「醫生，在我們以前那年代，『邊有咩ADHD』?」然而，家長的問題也不是無的放矢。因為專注力不足 / 過度活躍症在從前的確未被充分關注。

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早在1798年，一位蘇格蘭醫生已在醫學文獻中有描述過類似專注力不足 / 過度活躍症的症狀。隨著臨床經驗及研究的累積，在1980年，美國精神醫學會亦加入了相關的診斷標準。及後，美國精神醫學會亦因應新的研究結果，在精神疾病診斷與統計手冊第五版更新了診斷標準。同時間，醫學界亦對藥物及其他治療的效果累積了很多研究，並對治療有長足的進步。

專注力不足 / 過度活躍症的主要徵狀包括專注力弱、過度活躍和行為較衝動。這些徵狀可造成學習或社交上的困難，並可能導致情緒問題或自我形象低落，令患者在生活適應上出現不同問題。

一份近期發表的研究顯示，全球每100名3至12歲兒童之中，約有7.6人患有專注力不足/過度活躍症，當中以男童較多。文獻亦有分析患者比例增加，可能與社會進步、病症更被廣泛認知、接受和診斷標準更新有關。近年，在不同的媒介，亦的確多了不少關注專注力不足 / 過度活躍症的篇幅。

總括而然，專注力不足 / 過度活躍症並不是新的發現。近代社會的進步，令大眾有更深入了解和接納。家長亦應留意小朋友是否有以上徵狀。如有擔心或懷疑，可帶小朋友到相關的機構進行初步評估以作出適當轉介，及早治療。

文章獲香港心理衞生會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《專注力不足 / 過度活躍症 (ADHD)》