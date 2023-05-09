【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應

ViuTV的《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》在周日（5月7日）舉行，今年不少歌手出席撐場，明顯比港台《十大中文金曲》星光熠熠，可是同時也有不少批評，當中最為觀眾不滿是音響差，聽不清楚歌手的演唱。

另外，也有樂迷指大獎大多落入MIRROR、COLLAR、ERROR成員手中，有傾向頒給「自己人」之嫌。

至於在頒發最受矚目的年度男歌手獎時，獲銀獎姜濤在台上逐一向MIRROR隊友發表感言成全晚話題，但同時亦有網民覺得說話內容「離題」。

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泥鯭諷刺姜濤

但意想不到圈中人也敢公開表態，在《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》獲年度樂隊銀獎但未有出席典禮的RubberBand，其中鼓手泥鯭（黎萬宏）在個人社交平台連環發文批評《CHILL CLUB推介榜年度推介》，而且更「花式玩命」諷刺姜濤。

當姜濤獲男歌手銀獎逐一向MIRROR成員發言時，泥鯭發文說︰「多謝說話定係「鼓勵」說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦」

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泥鯭回應網民留言

而在頒獎禮接近尾聲，泥鯭更連續出帖指︰「嘩，頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台誕生」、「依家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係『實至名歸』」、「下屆叱咜司儀會點玩呢段感言？」

不過他的批評引來另一批的網民指摘，認為泥鯭太過刻薄、身為前輩這樣太無品等，更取笑他與黃心穎拍拖等。

但泥鯭「冇有怕」，在今日（5月9日）近下午1時，泥鯭在個人社交平台上載一幅圖，圖中是他批評姜濤的留言截圖，但有藍白封條上面更打上「鏡安公署」，他並寫道：「與有榮焉🤭— 覺得感恩。」

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