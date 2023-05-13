【全民造星IV】鍾卓穎主持節目成功洗底　Ash曾與MC傳緋聞與丈夫離婚【多圖】

▲ 鍾卓穎（Ash）與樊沛珈（Ah Gi）一起拍攝《撞名撞城遊一番》。

憑ViuTV真人騷《全民造星IV》彈起的鍾卓穎（Ash）最近有新搞作，Ash與「冰山美人」樊沛珈（Ah Gi）一起拍攝的節目《撞名撞城遊一番》現正播放，吸引觀眾討論。

曾與張天賦（MC）傳緋聞的鍾卓穎被爆已婚不久後，跟台灣丈夫離婚，事件曾引起不少討論。

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參加《造星IV》入行

《全民造星IV》自播出後一直成為網上熱話，B組參賽者鍾卓穎（Ash）60強止步，她曾跟TOPick表示起初沒想過參加《造星IV》，「從小到大都很喜歡唱歌，但本身有份穩定職業及已有家庭，當時沒想過參賽。不過生命中發生了很多事情，包括上班經歷及一些人離世等，令我覺得有些機會不是經常有。」

年紀尚輕的Ash覺得要試一次才無悔：「應該要為我的人生做我喜歡的事情，去嘗試一下。」

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60強止步

Ash踏上《造星》之路，最終未能晉級40強，大方的她於台上向隊友送上祝福，場面感人。

她曾跟其他隊友各自在家觀看自己被淘汰的一幕，「回想起過去發生的點點滴滴忍不住哭出來，整個Period都很珍貴，很久沒遇過這些真誠的人。能夠認識這班將心拿出來說真心話的朋友，加上彼此間的信任，整個B組如大家庭般。」

她已盡力完成各項表演：「離開比賽時，在此完結也不要緊，我沒有不甘心，但我很不捨得這個地方。在那刻輸和贏已不再重要，因為我獲得的已經很多，有一班朋友及所學到的，自己亦做好心理準備會被Foul，只是到發生那刻都會很不捨得。」

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家人支持追夢

Ash有一個比她大10年的哥哥及比她大20年的家姐：「他們也很喜歡唱歌，且很支持參賽。曾想過叫哥哥去參加以前的《造星》，不過他覺得自己上了年紀且需要工作，因而會想得比較現實。」

她又謂：「來到這一屆便經常鼓勵我去試，覺得後生一定要去試，老了便沒有機會，即使『唔得』亦至少試了。」

▲ （IG圖片）

與MC傳緋聞

成為公眾人物後，Ash的一舉動都備受觸目，她在參加比賽的過程中被爆已為人妻，Ash當時承認自己已婚，並認為婚姻狀況無阻她追夢。

尚未出道的Ash與MC因拍攝《時候不早》MV而結緣，二人曾被發現於平安夜一起逛超市而傳出緋聞。Ash和MC其後稱對方是朋友。

Ash於去年初承認與結婚一年的台灣丈夫達成共識分開，男方當時在IG發文大表不捨，更揚言：「當我成為更好的人，我一定會重新追求你。」

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面對壓力及評論

Ash坦言從來沒一個確實的目標要成為歌手或加入女團：「參加比賽是抱着一個嘗試的心態，一直沒有想過自己會走到有多遠，當然參與過程愈久會愈開心。只想人生可以嘗試更多事情，參加過程中知道自己原來真的很喜歡唱歌，以及享受在台上表演的感覺。」

成為公眾人物需要面對不少壓力及評論，Ash表示：「以前的自己是就算有100個人說我很好，但只要有1個人說我不好，腦海中都會不斷地想這件事。後來，當發覺是沒法去改變別人的想法時，成熟一點的做法就是冷靜。」

她續指：「為何我要為了一些不認識及不喜歡我的人，而忽略了一些一直在支持我的人？」

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