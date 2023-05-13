【MIRROR成員】Alton拍《勁騎26》被浪浪送行者嘲笑　王智德：唔係我做都應該要鼓勵

▲ MIRROR成員王智德（Alton）回應「浪浪送行者」阿峰夫婦的道歉。

MIRROR成員王智德（Alton）之前為ViuTV拍攝節目《勁騎26 》大受歡迎，其中Alton與「浪浪送行者」合作處理流浪動物屍體的一集引起關注及討論，近日流出了「浪浪送行者」負責人阿峰夫婦的錄音，二人嘲笑Alton的舉動並被網民瘋傳。

「浪浪送行者」的阿峰夫婦事後稱已親自向Alton道歉，而Alton亦有回應事件。

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嘲笑Alton錄音曝光

阿峰夫婦於錄音中嘲笑Alton處理動物屍體的舉動，指Alton的表現很肉酸，又透露自己刻意不教對方如何做，之後亦取笑他是假哭。

阿峰太太Sammi承認錄音是於去年1月8日，亦是第一天拍攝《勁騎26》後發生，她謂：「我哋唔會否認講過，因為呢個係確實當時嘅感覺。」她又表示已就錄音向Alton親自道歉。

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▲ （IG截圖）

Alton發文回應浪浪送行者

Alton於IG限時動態回應事件：

我係話 的確係有人解釋返”時間點”嘅 但 至於私下有無道歉 點為之道歉 見仁見智 唔討論

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盼焦點放在事件本身

Alton於昨天（12日）開Live時曾提及事件，「早幾日都有關於《勁騎》拍過嘅一集，我做咗一個動物義工，大家都知道。之後應該就係佢哋（浪浪送行者）發生咗一啲事情，嗰啲事情大家應該自己都有睇啦，我都唔單獨去回應。」

對於自己成為標題及焦點，Alton坦言沒有逃避事件，而是需要花時間去了解，「希望我嘅沉默冇為大家帶來太多過分嘅解讀。」

他覺得：「件事嘅焦點唔係放喺個人嘅本身，而係應該放喺件事嘅本身。我有好盡量宏觀去睇多啲大家嘅反應同睇法。好多人討論我，用咗我做出發點。我覺得嗰件事係好有意義，嗰件事就算唔係我做，無論做成點都好，都應該係要鼓勵、支持。」

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不想減低關注動物

他坦言事件令他覺得不舒服，「我好支持呢件事，覺得大家對動物關注呢件事係好有意義，所以佢係值得有發展，值得多人關注。但我會驚如果有呢啲事發生，我相信係一定會影響到一啲人，減低大家對呢件應該要關注嘅事情減低關注同熱情。」

Alton承認收到當事人的訊息，「佢係有解釋返件事嘅時間點，詳情同其他公開資訊一樣，我冇必要喺度公開回應。」

他又希望：「大家快啲繼續過住開心愉快嘅生活囉，然後集氣囉，希望《勁騎》有第二季。但嗰件事係好㗎，大家唔好俾呢件事情影響到。」

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