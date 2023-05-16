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【MIRROR成員】6位成員將開個人騷　傳本周四開記招公布詳情

娛樂 17:37 2023/05/16

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

MIRROR將有6位成員開個人騷！

「鏡粉們又要搶飛了！」早前有消息指姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、 江𤒹生（AK）將分別開個人騷，後來，MakerVille向傳媒證實稍後將舉行6位成員個人騷的記者會，但未有透露開騷的成員名單。

有關MIRROR 6子的個人騷，今日有流傳進一步的消息！

【CHILL CLUB】AK拗柴Jeremy有圓滿新人年　姜濤感謝MIRROR兄弟教主感肉麻

即將舉行記者會

有指MIRROR 6位成員個人騷之記者會，會於本星期四（5月18日）在港島太古城舉行。

有部份粉絲已到商場「霸頭位」、「霸靚位」，希望可於當日好好欣賞偶像的風采。

根據網上流傳的開騷日期，打頭陣的Jer會在7月7至9日開騷，教主是7月23至25日，姜濤是8月3至5日，壓軸的Edan則是8月26至27日。

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MIRROR明年開騷

至於12子在來年1月於亞博舉行的演唱會，Lokman接受訪問時指他們知道的消息與公眾知道的消息是相同，「都仲係好籌備當中，仲有大半年嘅時間，好多嘢都係好初步。我哋自己仲諗緊有咩可以玩，我諗內容都有新、舊撈埋一齊，希望好玩。」

Lokman說：「我自己希望加多啲（場次），因為多啲人睇到開心一點。我自己就不介意開多一些場次，最開心是做幾場、休息幾日，真的想看演唱會的人可以看到，是我們的心願。」

Lokman縯指12人的檔期比較難遷就，故演唱會需由紅館轉至亞博。他知道粉絲們也在擔心座坐的安排，而公司有很多事也在處理當中，大家需要多等一點時間。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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