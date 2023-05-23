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【失眠困擾】近7成港人受失眠之苦　營養師揭6種宵夜易致失眠

保健美顏 17:57 2023/05/23

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近7成港人受失眠之苦，營養師揭6種宵夜易致失眠。

都市人壓力大，不少人有失眠問題。中大過去一項調查指出，近7成港人有失眠問題，主因與工作及學業壓力有關。而除了生活環境因素外，作息也與飲食息息相關。有台灣營養師就指出，6種宵夜食物很可能是導致失眠的一大原因。

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好食課營養師呂雅珍（Janie）表示，以下6種宵夜會降低睡眠品質：

1. 咖啡因

咖啡因與睡眠訊號開關物質「adenosine」長得很像，兩者會互相競爭，導致於adenosine無法好好啟動腦內的「睡著反應」，因此讓人睡不著。

2. 辣味食物

辣的食物會讓食道、胃部產生灼熱感，反而不好入眠。雖然開胃又暖身，但都不適合在睡前吃。而在進食辣味食物後，建議吃飽後休息2至3個小時再躺下。

3. 高升糖指數食物

高升糖指數食物，剛吃完的確會使血糖快速上升，刺激血清素的分泌，讓人產生放鬆、想睡覺的感覺，但多項研究發現，這些食物反而會降低整體睡眠品質，原因可能是後續分泌的賀爾蒙會干擾睡眠，且長期大量攝取高度精緻的食物會讓體內呈現發炎反應，降低整體的睡眠品質。

4. 高脂食物

油脂會降低消化速度，加上晚上身體的消化能力比白天差，不消化的腹脹感反而會讓人難以入睡。

5. 產氣食物

產氣食物會造成脹氣不舒服，所以也不建議睡前吃。

6. 酒精飲品

酒精和高升糖指數食物一樣，一開始微醺會讓人想睡，但等到體內酒精濃度下降後，反而會使睡眠時間與品質雙雙下降，所以買醉並不是一夜好眠的良方。

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內容獲「好食課」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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