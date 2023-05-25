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【好睡好起】方東昇黃曉瑩李曉欣做「白老鼠」　化身 「傳覺士」繼續連環爆金句

娛樂 13:05 2023/05/25

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由方東昇、黃曉瑩及李曉欣《尋人記》班底再出撃主持的TVB節目《好睡好起》，在今晚（5月25日）首播。

《好睡好起》在首周探討兩大睡眠現象，分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。「金句王」方東昇和好拍檔黃曉瑩、李曉欣送上一個「唔教訓你，但教你瞓」的全新節目，代價是經常捱更抵夜採訪，「通宵，我的青春統統報銷」。

【好睡好起】東昇團隊推出全新節目　啟動「尋人mode」拆解睡眠迷思

（左起）李曉欣、方東昇、黃曉瑩化身「傳覺士」。

「傳覺士」尋訪個案

節目中，觀眾除可再次體驗「方式金句」，3位主持在節目尾聲，還會送上別出心裁炮製的「睡事彩蛋」，務求讓觀眾睡前笑一笑、睡得更美妙。

除金句連連，3位「傳覺士」展現驚人毅力，四出尋訪願意出鏡、兼願意公開整晚「睡相」的個案。

經過半年努力，終於找到67歲的前賽車手兼餐廳老闆陳先生。

最終陳老闆如何透過睡眠專家協助「轉危為機」？

「止鼾神器」有冇用？

臉色紅潤、中氣十足的陳老闆，日睡10小時，生活規律，自覺「好睡好起」，但他每晚發出的鼻鼾聲就引發家庭危機。

陳老闆實測坊間四大「止鼾神器」，真的治標又治本？團隊跟進個案4個月，請來睡眠專家拆解疑團，最終能否協助陳老闆一家轉危為機？

方東昇、黃曉瑩及李曉欣接受「24小時不眠不休」挑戰。

主持人做「白老鼠」

第三大必睇位，主持化身「白老鼠」，挑戰24小時不眠不休，再走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。

捱眼瞓還要如常工作甚至出鏡，絕對考驗意志力，觀眾一睹三人激罕「呆萌樣」，從中了解「睡眠負債」的禍害。

都市人「一身債」，可以「邊借邊還」？節目請學者分享獨門「補眠秘笈」，齊來「債務重組」。

最新影片推介：林夏薇專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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方東昇 黃曉瑩 李曉欣 娛樂人物職業 綜藝節目 TVB

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