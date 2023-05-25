【好睡好起】「昇女郎」黃曉瑩再與方東昇李曉欣做節目　Vinky專業表現獲觀眾認同

▲ 「昇女郎」黃曉瑩（Vinky）甚有觀眾緣。

由方東昇、黃曉瑩（Vinky）及李曉欣《尋人記》班底再出撃主持的TVB節目《好睡好起》，在今晚（5月25日）首播。

「昇女郎」之一的黃曉瑩入行至今都盡心盡力做好每次的採訪和主播工作，深得觀眾的歡心。

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主播之路

Vinky畢業於香港中文大學新聞與傳播學系，自2011年在學期間已加入無綫成為實習記者，並於畢業後正式加入無綫電視新聞部。

在2015年開始，她在TVB兼任主播，翌年晉升為無線新聞副策劃主任。

Vinky除在新聞時段報道新聞外，亦有參與新聞節目的製作和主持工作，先後與方東昇合作《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》。

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榮升人妻

早已名花有主的Vinky於拍拖期間，曾被拍得身高6呎的男友駕駛價值60萬元的房車接送，不過向來低調的她未有放閃。

Vinky與男友於2020年12月結婚，但因疫情而未有舉行婚禮，至2021年8月才在酒店補擺婚宴，並招呼不少新聞界好友。

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