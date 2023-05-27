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【J2女神】黃紫恩突然暈倒撞傷破相入院　Jojo親回事發經過：縫了很多針

娛樂 16:15 2023/05/27

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

嚇死人喇！

J2女神黃紫恩（Jojo）日前突然在街上量倒兼跌親破相！她先在社交網分享在醫院照，透露自己頭暈：「成日都話意外意外，意外真係意料之外，唔怕一萬，只怕萬一，祝大家身體健康。」

【野外步出3】方紹聰拍到第3季無限感觸　黃紫恩入TVB兩個月想辭職

眉骨傷口嚴重 

Jojo再晒出弟弟照，感謝他去醫院照顧她，並幫其「埋單」：「好彩有個細佬，佢飛過嚟睇等兼幫我『埋單』,前後差唔多成9萬，佢話儲錢就係咁用。」

她還懂得開玩笑表示：「我以後生一家生兩個，兄弟姊妹有個照應。」

今日（5月27日）Jojo晒出自拍照，透露可以出院，見她躺在床上，眉骨上的傷口頗為嚴重，認真慘豬，不過幸好精神不錯，她留言：「好感動，出院有花收。」

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事發經過

隨後她接受Topick訪問透露事發經過：「可能那天工作太累，血壓低就在街上暈倒，現在已好好多，眉骨上的傷口都縫了很多針。」

Jojo感謝當時有很多市民幫助：「我醒了後不知自己有傷口，想即時回家，之後有7、8個人按着我，又幫我買膠布、叫救護車，還要見到我上了車才走，真的很幸運，感謝他們。」

問到何時可以拆線以及會否怕留疤，對此她說：「醫生指一星期後就可以拆線，亦不怕留疤的問題，因為好朋友介紹了一個很好的整容醫生給我，會幫我除疤，所以自己都不擔心。」

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記者：陳曉柔

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