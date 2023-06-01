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【兄妹情深】陳建州透露妹妹患重病情況嚴重　要等待器官移植才有機會

娛樂 10:16 2023/06/01

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希望妹妹早日康復！

陳建州（黑人）與妹妹Vicky向來感情要好，近日他在社交網透露妹妹患重病，住院住了24日終於可以出院，並上載接妹妹出院的片段。

在片中，黑人開車接妹妹返家，還關心問道：「現在狀況還OK嗎？」妹妹則回應：「非常謝謝台大醫院，現在血氧心跳仍然比較快。」

妹妹患重病要等待器官移植

到家後，他親自揹著妹妹上樓，讓妹妹害羞表示「這是什麼畫面，我現在54公斤，謝謝」，黑人透露皆因妹妹現在的肺功能盡量不能太喘，所以只能揹著她上樓，亦不記得上一次揹著她是什麼時候了。

黑人又指妹妹現在正等待著器官移植的機會，「一切就交給上帝來安排了。」同時也感謝醫療團隊、周遭親友和網友的幫助與禱告。

而Vicky亦在社交網寫下：「誰能陪你最後一哩路，珍惜身邊的人，珍惜生命。」兩兄妹感情要好，令不少網民指十分感動。

黑人透露妹妹患重病。


黑人的帖文全文如下：

妹妹住院24天終於可以出院了，因為她的肺功能盡量不能太喘，所以只能背著她上樓，已經不記得上一次背著她是什麼時候了。
感謝台大醫院醫療團隊細心的照顧，也感謝過程中幫助我妹妹的朋友們，也謝謝為她禱告的每一位朋友！

妹妹接下來就是要等待器官移植才有機會，一切就交給上帝來安排了。

我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。（加拉太書 5:5）

加油加油。我們都為妳禱告

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兄妹情深

陳建州妹妹Vicky在2018年舉辦婚禮，當時黑人分享一家人從小到大的回顧影片，伸手抱了妹妹與妹婿，感性地向已逝父親說「我最操心的事終於有結果了」，氣氛感人溫馨。

而且，他當時更在社交網甫出Vicky結婚照，並寫下「兄代父職陪著妹妹」，足見兄妹情深，如今妹妹患病，作為哥哥的黑人必然十分擔心，一班網民都祝福Vicky早日康復。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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