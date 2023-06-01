【大馬女神】林明禎生日當「媽媽」　助養珊瑚BB：拯救海洋生態

世界自然基金會香港分會（WWF）正式展開為期3年的「珊海無盡」大型珊瑚保育計劃，與香港中文大學（中大）珊瑚學院合作，目標在3年內，在香港東北面水域拯救最少1000塊掉落的珊瑚碎片（「珊瑚BB」），將牠們育養後放回海中，從而維護香港海洋健康。

是次更獲大馬女神林明禎身體力行支持，更率先助養珊瑚BB成為珊瑚媽媽，並拍攝宣傳片大力呼籲大眾一同加入領養計劃成為「珊瑚保護者 」。

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呼籲齊保海洋生態

「珊瑚保護者」林明禎率先助養珊瑚BB成為珊瑚媽媽，並呼籲稱：「來自馬來西亞的我對於海洋有著莫明的情意結，所以收到WWF的邀請時幾乎是毫不猶豫地答應，同時感到非常榮幸能為如此有意義的事出一分力，要修復珊瑚並非遙不可及，但沒大眾的支持卻難以持久，誠意邀請大家和我一齊成為『珊瑚保護者』，拯救受破壞的珊瑚和海洋生態。」

明禎BB對於成為珊瑚媽媽更是興奮不已：「日前我獲邀到WWF的海下灣海洋生物中心拍攝宣傳短片，體驗獨家珊瑚育養之旅。我有機會設計自己的珊瑚底座，然後由中大研究團隊指導下，將他們從海洋拯救的珊瑚碎塊移植到底座上，再將其放置在WWF的育養設施之中，給珊瑚BB一個安穩的家，那刻我心中有份莫明的感動。」

成為新手媽媽

她更嘗試了餵飼珊瑚：「原來珊瑚進食時，珊瑚觸手會捉入去口裏再縮一下，感覺真的好神奇呢！我非常期待我的珊瑚BB長大後，我能再跟隨團隊將其移植到指定的珊瑚修復區，回歸大自然的懷抱中好好生存。」

片段更採用「珊瑚BB」視覺，記錄明禎這位新手媽媽凝視和呵護着珊瑚BB的時刻，充份展現其母愛。

助養珊瑚有意義

適逢明禎BB生日，拍攝當日WWF團隊亦貼心地為她預祝生日，哄得她非常開心：「在成為珊瑚媽媽的同一天預祝生日，意義更為重大，感謝WWF的邀請和安排，令我有如此難忘的生日。而大家亦能透過助養珊瑚，與我一同經歷如此難忘和有意義的體驗。」

明禎BB亦分享其獲邀搭乘海下灣海洋生物中心的玻璃底船，參觀海下灣海岸公園的珊瑚和魚類的體驗：「那裡棲息着超過60種珊瑚和120種魚類。」

欣賞香港海洋美態

同時，她並稱：「沒想過在香港亦能一次過欣賞到如此多品種的美麗海洋生物，而只要成為珊瑚保護者，除將受邀踏上珊瑚育養之旅，親身感受自己為海洋帶來的影響之外，你亦能搭乘海下灣海洋生物中心的玻璃底船，欣賞香港海洋生物的美態。」

明禎BB驚嘆大自然的美麗：「平日工作繁忙，都沒有太多機會出外走走，趁今次拍攝，有機會親近大自然，身心放鬆一下。一般人想到香港都是高樓大廈，但其實香港的自然環境都真的很美麗呢，希望將來有機會探索更多。」

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