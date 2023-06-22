【糖尿病】深夜「篤手指」無覺好瞓　年輕糖尿支援計劃助裝血糖監測儀全面護理

▲ 在香港，CGM 的成本從每月一千多港元至三千多港元不等。對於許多一型糖尿病患者，尤其是低收入的一群，CGM是沉重的財務負擔。（iStock）

CGM是一部細小監測血糖感應器，糖尿病人可隨時隨地看到血糖數據，一改沿用「篤手指」之苦。

本港糖尿病患者使用CGM人數偏低，不認識是其一，另費用較昂貴，每月成本由一千多至三千多港元，對低收入一群糖尿病患者長期使用會是沉重負擔。

好消息是一項為期4年的「賽馬會年輕糖尿支援計劃」，為年輕糖尿病患者提供全面支援。

一型糖尿病患者Henry患有糖尿病已20年，職業為麵包師傅，熱愛跑山、跑馬拉松。

他說一型糖尿不時會發生低血糖情況。「我無論上班或跑山時都容易發生低血糖。整麵包需要頗大體力，很多時未到午飯出現低血糖，已要吃點東西。跑山一路消耗，出現低血糖確是難題。」

Henry表示，上班始終要跟同事說自己的病況，因遇上低血糖不舒服時，要告知同事去「篤手指」。裝上CGM後，竟為他帶來溝通的方面，Henry把它裝在手臂上，相當顯眼，旁人好奇詢問，便打開了糖尿病的話題。

他最欣賞CGM系統操作簡單，只需在手機裝上程式，十分方便。「但我不會時時都用CGM，關乎經濟問題，自己收入不多，CGM的支出都是一個負擔。」

▲ 一型糖尿患者Henry在手臂裝上CGM，可隨時監察血糖狀況，免卻「篤手指」，感覺十分方便。（周美好攝）

裝CGM後深夜不用起身「篤手指」

3歲萱萱是一型糖尿病患者，父親丁先生憶述發現經過：「女兒約在一歲半時確診，那時發覺她常瀨尿、消瘦，初時求醫未發現病因。其後愈見她精神欠佳，馬上送往急症室，她血糖高且已出現酮酸中毒症狀，需在ICU留醫數天。」

女兒確診一型糖尿，一家人生活上有很大挑戰。他和太太對幼兒患一型糖尿無概念，重新學習為女兒打胰島素針、「篤手指」、計算碳水化合物的攝取量，資訊太多需要時間消化。那時又正值新冠疫情，需經常往返醫院，不無壓力。

萱萱每日都要打胰島素針，短效打3枝，晚上打一枝長效，每次打針前必須「篤手指」驗血糖度數，對小小年紀的她而言頗辛苦，有兩次突然血糖低，更需要馬上召救護車入院。

萱萱之後安裝了CGM，丁先生指現時知道她的血糖趨勢，肚餓、運動後的血糖狀況如何，作出相關對策，如飯後見血糖高時便叫女兒做適當運動、飲水；血糖低時吃一些水果補充糖份。「現在生活輕鬆多了，起碼不用半夜校鬧鐘起身為她『篤手指』，有覺好?也安心了。」

▲ 3歲萱萱在歲半時確診一型糖尿病。（周美好攝）

一、二型糖尿分類已過時

本港現時糖尿病趨勢，中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿病科主任（學術事務）馬青雲教授指，糖尿病傳統分類，一般分為一型糖尿病、二型糖尿病及懷孕期妊娠糖尿病，三者皆是反映體內血糖過高。一型與二型的主要分別，前者必須使用胰島素維持健康狀況，部分二型糖尿患者會使用胰島素，惟在病情開始之初，不是必須使用胰島素來控制病情。

以上傳統的分類法，一型患者會較年輕，多以兒童為主，病因是免疫系統出了問題，自我攻擊分泌胰島素的胰島細胞，導致缺乏胰島素造成血糖上升。這類病人會有因血糖過高而酮酸中毒的危險，因此必須使用胰島素。

二型糖尿病的傳統看法主要是成年人，尤其是肥胖人士，並無免疫系統問題，部分有家族史。他們的身體能分泌胰島素，惟相應不足夠應付需要，令血糖較為偏高。

「以上的傳統分類，時至今日其實已有點過時，愈來愈多一型糖尿個案，在成年時發現；也有不少兒童患者罹患並非一型而是二型糖尿。中大醫學院曾進行一項研究，分析香港新增糖尿患者個案，2,000多個為一型糖尿病新診斷個案、50多萬個為二型糖尿病新診斷患者，集中看一型個案，三分一為20歲以下，其餘7成皆為20歲後被斷症為一型糖尿，所以不能說一型糖尿無影響到成年人。」

愈早發病 併發症會較多

糖尿病年輕化不容忽視，馬青雲教授指有研究跟進2萬多過糖尿病個案，他們在10年間在不同年齡中發病，發現若在40歲前發病的二型糖尿，相比60歲後才發病，前者一類病人併發症會較多，心臟病與腎病的風險明顯提高，住院風險增加兩倍。

盡管目前糖尿病尚未能根治，若病人能把風險指標控制得好，可如常生活。「首要是理想的血糖控制，而血壓、血脂及膽固醇控制得好，適當情況下使用保護腎臟藥物、避免過重、不吸煙、定時運動及有健康生活模式，以上做得好，有效遠離各種糖尿病併發症。」

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糖尿病人十分關注血糖高低，中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生說，正常血糖維特在4至8度（單位為mmol/L），一型糖尿病人目標血糖維特在3.9至10度之間。「但他們的血糖波動往往十分大，吃東西可上升至10幾甚至20度，因身體未能完全製造到胰島素，血糖靠打胰島素控制。但當打胰島素或運動後，有機會出現低血糖情況，低於3.9度便為低血糖。」

低血糖的無形壓力

低血糖徵狀包括心跳、手震、飢餓、說話行動有困難、難集中精神等；3度以下的嚴重低血糖，有機會導致抽搐、昏迷。「低血糖往往為患者及其家人造成憂慮，成為日常生活中的無形心理負擔。」

CGM（Continuous Glucose Monitor）是近年流行的一個監測血糖的方式，透過一個細小感應器，能每一分鐘檢測到皮下血糖的葡萄糖濃度。可安裝在手臂、腹部，把血糖數據傳送至智能手機上，知悉血糖趨勢及作出警告；透過藍牙功能可將數據上傳雲端，即時分享予家人及醫護人員。

CGM App每分鐘顯示實時血糖情況，更重要一環是能顯示血糖趨勢，如吃東西後及低血糖的狀況，使病人計劃生活很有幫助。CGM另一好處是有血糖高低預警，如設定4度會作出響鬧，此時病人可補充一些糖份，避免出現血糖過低。

▲ CGM及裝備。（周美好攝）

周怡君醫生說：「傳統的『篤手指』，對大小朋友都不方便、有痛感，CGM是24小時全天候血糖監測。大部分一型糖尿患者在晚間入睡時出現低血糖，CGM可在低血糖時作出警示。」本港現時使用CGM的糖尿患者僅得10%，相比歐洲及近鄰韓國有20%屬偏低。

「賽馬會年輕糖尿支援計劃」

計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助、兒童糖尿協會展開，香港中文大學醫學院及香港糖尿科護士協會為項目夥伴，分別負責項目評估和血糖管理教育。

這項為期4年的計劃為 2至30 歲的年輕糖尿病患者提供連續血糖監測儀（CGM）及全面護理，也有講座和互助小組活動，助患者及其家人減壓、學習最新的糖尿病知識，並與其他患者互相支持。

記者：周美好