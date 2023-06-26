【流汗位置】流汗不一定是排毒 拆解6個流汗身體部位健康警號

▲ 流汗位置反映身體狀況。

在炎炎夏日，身體流汗是正常的調節，皮膚汗孔會自然開洩，以散暑熱，平衡體溫。然而，流汗過量可能是身體虛弱的「警訊」。流汗並不一定是排毒，流汗的位置可以反映身體不同狀況。

額頭︰肝陽上亢，多數因為睡眠不足，容易上火，要注意避免進食刺激性食物。鼻︰肺氣不足，缺乏運動，上呼吸道一般比較弱，容易打噴嚏、流鼻水等。

頸︰壓力大，內分泌失調。胸口︰脾胃失調，多因食無定時或無節制而導致消化力弱。腋下︰心火旺盛，捱夜過多。手心、腳心︰壓力大、精神緊張。

要斂汗固表，可以準備浮小麥、五味子和黨參各3克焗茶飲用，有助補氣和減少出汗。浮小麥味甘，性涼，歸心經，能除熱、斂虛汗、益氣養心，多應用於治療自汗或盜汗情況。五味子味酸帶甘，性溫，歸肺、心、腎經，能養五臟，主要滋腎斂肺、養心護肝、生津益氣、斂汗澀精。黨參味甘，性平，歸脾、肺經，能益氣、生津、養血。

謹記，出汗後不宜立即洗澡，最好休息一會待停汗後再洗，也要避免用冷水洗澡，以防寒邪入侵體內影響身體。

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全文刊於《晴報》，原題為流汗位置反映身體狀況