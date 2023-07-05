拒做考試機器　重讀生藉副學士升中大

每個人的學習目標不盡相同，同一個應試制度未必適合所有學生。Kenny Li兩度應考DSE（中學文憑試）皆未能升讀心儀課程，兩年前毅然放棄直接升讀大學的機會，轉而循香港大學附屬學院（下稱HKU SPACE CC）的副學士途徑拾級而上，終憑藉優秀成績實現理想，正朝向學術研究領域進發。

「自小我已對中文科情有獨鍾，中學階段與中文科老師亦師亦友，對方不時分享在香港中文大學（下稱中大）修讀中文系的點點滴滴，令我甚為嚮往，故早於中四時已鎖定大學聯招並以此課程為首選。」Kenny憶述，重讀一年再度赴考後，雖然獲得另一所大學的中文課程取錄，但內心卻仍想為圓夢再作嘗試。聽取老師的意見及向就讀不同院校的同學取經後，他決定入讀升學率較高的HKU SPACE CC副學士課程，突破公開試的框架，專注學習爭取佳績。



轉換學習思維 突破應試教育框架



「在中學的中文課堂，學生為應試必須熟讀十二篇範文，同時要掌握若干答題技巧，才可取得高分。」Kenny引述自身經驗稱，個人較喜歡HKU SPACE CC與大學相近的教學模式。除課程設計靈活外，學習範疇亦較廣闊，涵蓋古代漢語、當代文學，以及古今文學評論等；更提倡『詩言志』的觀念，鼓勵學生直抒胸臆，講出心中所想的志向，使他們有較多發揮空間，更能體會學習中文的樂趣，學業成績自然有所提升。



師生關係緊密 老師用心為學生鋪路



課程設計具吸引力之餘，Kenny喜見這所大專院校的老師兼具專業知識、教學熱誠及親和力，學生只要願意發問，必定得到回應及所需幫助，對他迅速適應全新的學習環境並不斷進步大有幫助；加上課堂採用小班教學，每班最多只有30至40人，令師生關係更為親密。

「印象最深刻是我們申請大學，除撰寫personal statement（自我介紹）外，也會透過網上系統要求老師提供reference letter（推薦信）。」他續說，由於今年Sem 1（第一學期）學業太忙，他只處理了中大申請，其他院校則擱在一旁，想不到老師竟主動關心他是否遇上問題，以致在中大以外的院校遲遲未有提出推薦信的要求，那一刻感覺份外窩心。

此外，Kenny亦很感激中文科老師特別為申請入讀中文系的學生，舉辦了一個專門教授撰寫中文自我介紹的講座，為他們加分。「傳統的personal statement多以英文撰寫，HKU SPACE CC的學生升學輔導部門亦有為全體學生推出相關的工作坊。不過大學中文系往往要求報讀學生額外提交一份中文版，經老師講解後，才了解到應採用散文形式撰文，以突出中文能力，令我獲益良多。」



入讀心儀課程 冀從事學術研究



即將畢業的Kenny在副學士課程的GPA分數達到3.98，優異成績讓他獲得兩間大學的中文系取錄，包括夢寐以求的中大，今年暑假後將直接入讀三年級，換言之，只需兩年時間便可取得學士學位。「待修畢大學課程後，我希望修讀碩士及博士課程，為從事學術研究作好準備。」

他又勉勵應屆DSE考生，無論是一時失利，抑或如他一樣對升學有明確目標，卻未能通過應試教育方式達成理想，不妨考慮另闢蹊徑，爭取入讀心儀課程。而HKU SPACE CC是一所有助專注學習的大專院校，只要付出努力，遇到問題主動向老師發問，成功的機率便會更高。



香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

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(特約)