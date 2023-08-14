【MIRROR+】姜濤被選為最大膽成員　Jeremy腳底按摩遭技師爆健康問題

▲ （左起）李駿傑、邱士縉、王智德、陳瑞輝、楊樂文與現場觀眾合照。

ViuTV全新節目《MIRROR+》今晚（14日）播出的一集，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊代表有楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）和王智德（Alton）；黑色隊代表有邱士縉（Stanley）和李駿傑（Jeremy）。

當被問及哪位成員最大膽時，在場一位姜糖隨即大呼指姜濤，隨後成員都「跟機」全指姜濤最大膽，Lokman笑言：「因為最難係做自己，佢最大膽做自己！」

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮 分享人生中最難忘的告別

Jeremy被爆身體有問題

而在遊戲「隊長救全家」中，Lokman需要在5分鐘內於100隻放有食物的湯匙中找出含有金魚圖案的，拯救接受腳底按摩的成員。

聲稱對痛楚無感的Jeremy在按摩的時候叫得最為淒涼，意外被技師爆料：「眼仔好啲，最唔好係胃」，令全場哭笑不得。相反，成功冧掂技師姐姐的Stanley就一面輕鬆享受，更向她大派心心。

▲ 自稱對痛楚無感的Jeremy在按摩時卻叫得最為淒涼。

Ian有廚藝天賦



另外，「聲控廚房」就由默契十足的組合出戰，江𤒹生（Anson Kong，AK）先學煮指定菜式「金星女孩遇上多士上最後一塊皮」，之後遙距聲控陳卓賢（Ian）烹調。

過程中，忘記步驟的AK開始「亂嚟」，要Ian反過來提醒。曾開玩笑指想要將他靜音的Ian笑言：「你點解咁鍾意講嘢？平時靜靜地企係到又要跳舞咁樣」，AK隨即指「點解你咁唔鍾意講嘢嘅？我好想將快樂分享俾你呀嘛」。

火花十足的二人全程中不停鬥嘴，十分有趣好笑。廚師Andy Dark試食Ian作品後指有8.5/10分，笑言除二人的合拍度外，Ian的廚藝天分亦挽回了不少。

最新影片推介：COLLAR專訪