【開心速遞】大小姐+Phlip仔賀送水輝生日　許家傑人緣好連環慶生超熱鬧

▲ 「送水輝」許家傑連環慶生，十分快樂！

憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》送水輝一角彈起的許家傑剛剛踏入40歲，人緣甚廣的許家傑連日來不斷參加生日會，收到不少好友的祝福。

不少圈中好友包括「大小姐」林淑敏、「Phlip仔」梁禹勤、黃嘉樂、羅天宇、翟威廉、蘇皓兒、陳庭欣等也有出席許家傑的生日會，場面熱鬧！

【開心速遞】送水輝麥當勞舉行生日會一圓童夢 許家傑回母校想當年自爆秘密

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感謝身邊天使

許家傑於IG分享生日會相片，並說：

今年生日令我明白一個道理

我嘅快樂係源於身邊的你們

今次攪生日，對我嚟講係非常之困難

因為我個人唔係好識統籌安排

好彩我身邊有好多天使幫我

生日願望 非常簡單

祝大家開心美滿❤️

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連環慶生

早前獲一眾粉絲為許家傑提前慶祝生日，除了在麥當勞舉行生日會外，一圓他的童夢之餘，亦陪伴他回到母校重拾昔日的回憶。

許家傑又與多位圈中好友食飯慶生，眾人又一起包車乘巴士夜遊香港街道，令許家傑有感畢生難忘。

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大談生日願望

許家傑日前向TOPick透露今年的生日願望，他感慨道：「自己真係大個喇，40歲。希望可以每一日都做自己鍾意嘅嘢，同埋開開心心咁過。」

他又很感恩：「今次因為好多人幫手，所以先可以做一個咁成功嘅生日會。咁多年賺到嘅最多原來唔係名聲、金錢，係賺到好多友誼，希望我所有身邊嘅朋友都身體健康、開開心心。」

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