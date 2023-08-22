【家族榮耀之繼承者】許紹雄名車載年輕女伴現身醫院引熱論　女伴身份曝光年紀相距40歲

▲ 許紹雄名車載年輕女伴現身醫院引熱論，女伴身份曝光。

人稱「Benz雄」的綠葉演員許紹雄近年舉家移民新加坡，近日有網民發現Benz雄現身馬來西亞一間醫院門外，攙扶著一名年輕女子登上名車，帖文在網上曝光後引起熱議。

相中可見，Benz雄一手攙扶著年輕女子，一手幫忙拿著手袋，登上價值逾300萬元的名車Bentley，二人表現親暱，帖文在網上曝光後引起熱議。

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其實Benz雄正在進行拍攝，該名網民留言寫道：「剛好今天來這醫院看醫生，出來後就看到怎麼大門外面怎麼這麼多人，原來是『歡喜哥』許紹雄在拍片，是要拍甚麼片啊，聽說佘詩曼最近也在大馬拍片，是不是同一個片啊？」

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而相中女子為近年熱愛健身的女神陳靜（Dada），Benz雄與Dada正在為新劇《家族榮耀之繼承者》進行外景拍攝。

二人在劇中合飾老夫少妻，現實中兩人的年齡亦相距40年，可謂堪稱「爺孫戀」，未知Dada會否上演令Benz雄難以抗拒的美人計，大耍手段產爭呢？

▲ Benz雄與陳靜在劇中合演爺孫戀夫婦。

【廿四孝爸爸】許紹雄打本700萬讓女兒開Cafe Benz雄邀黃子華試愛女手藝

廿四孝好爸爸

現實中，Benz雄是一名廿四孝爸爸兼好老公，他視愛女許惠菁 （Charmaine）如掌上明珠。

這位暖爸打本7百萬元給女兒於新加坡開cafe和餐廳，2年間已開3間店，可說是疫市奇葩。

▲ （IG圖片）

Charmaine去年獲新加坡高材生男友Shane求婚成功，有指Benz雄為愛女斥資2300萬港元，在新加坡購入一間4000呎的獨立屋，作為Charmaine和Shane的新婚禮物，對愛女和未來女婿出手闊綽。

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