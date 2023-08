MC張天賦將首次澳門開個唱　《This is MC LIVE IN MACAU》優先預售30分鐘售罄

MC張天賦將於今年9月30日首次在澳門舉辦演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》,而今早優先預售門票,開賣30分鐘火速售罄,MC說:「好開心一起身有好消息,買唔到飛嘅就要留意,8月25日(星期五)起可透過金光票務售票處買飛。」



MC自2020年出道以來,以獨特深情唱腔奠定其抒情歌手路線,2021年推出的第二張個人作品《反對無效》MV公開僅10天即突破一百萬次觀看次數,不但獲得樂迷廣泛好評,更讓MC正式走進大眾視野。

▲ 今年1月舉行《This is MC》紅館演唱會。

新一代情歌王子

其後,推出的多首傳唱度極高的抒情情歌,包括現象級大熱作品《記憶棉》、《時候不早》、《老派約會之必要》、《抽》等,分別以不同風格及主題詮釋多個令人揪心動容的愛情故事,引起一眾樂迷強烈共鳴,甫推出即登上各音樂平台串流榜單冠軍位置,同時也令MC晉身當今香港樂壇新一代情歌王子之位。



2022年,MC獲得《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手銅獎」殊榮,並於今年榮獲《廣播九十五周年十大中文金曲》「最優秀流行男歌手大獎」及「全球華人至尊金曲獎」,可見其精湛唱功備受大眾認同。

舞台設計更近歌迷

此外,MC於今年推出的首張個人大碟《This is MC》中以破格作品《Overkill》首次挑戰跳唱,更於今年1月舉行一連三場《This is MC》紅館演唱會。



今次澳門個唱《This is MC LIVE IN MACAU》海報,沿用香港演唱會海報主題,以電影《教父》打造暗黑風格主視覺。

他透露,是次個唱將現場演繹多首人氣作品,更特別為澳門歌迷準備驚喜,舞台設計將更近歌迷,以帶領一眾「賦二代」踏進由MC建構的音樂宇宙。