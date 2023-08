【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】

張天賦(MC)再開個人騷!繼今年1月在紅館舉行的3場《This is MC》演唱會後,他將在9月30日、10月1日登陸澳門舉行《This is MC LIVE IN MACAU》,以四面台滿足一眾樂迷!

珍惜每一次演唱機會的MC,在TOPick專訪時談到演唱會的話題時都相當認真,他憶述:「在紅館騷的首兩天,我是不太享受」,強調希望以較輕鬆的心情享受澳門騷!

MC澳門騷舉行之日與中秋佳節相近,或者也會化身「送禮賦」炮製驚喜?

MC自評:有很多進步空間

MC在不足一年再開個人騷,當然想把最好的呈現予支持自己的「賦二代」,他透露澳門騷與香港紅館騷的流程相若,務求做得更好。

他承認從紅館騷至今,有著不少需要改善的地方﹐十分坦白!MC說:「無論在自彈自唱、跳唱等也有很多可以進步的空間。在今年年初開騷時,我是感到很大壓力,我認為吸收了上一次的經驗,接下來的演出會更加成熟。」

對於被指在騷上翻唱太多別人的歌曲,MC承諾自己會在澳門騷上唱更多自己的歌曲,以展現不同面向的自己。

騷身型、跳舞是樂迷們期待看到的環節,他就相當「禮讓」:「操到多少就騷甚麼,如果不是的話就以音樂為主吧......跳舞就留待予舞功厲害的人,我也不是抗拒跳舞,而是擔心愈增加內容就愈會出錯。」

憶身心曾受壓

MC在舉行紅館騷期間,原來身心同樣「負重」,除了需要承受著喉嚨痛之苦外,也需承受因不同因素造成的壓力,如:走位、記歌詞、記舞步、思考如何炒熱氣氛。

因此,MC深明自己在紅館騷首兩天是不太享受,並形容:「反而像是check-list般逐樣去完成,但沒有好好感受演唱會的氣氛,希望這一次可用較輕鬆的心情來享受」。

MC在紅館騷上不禁感觸落淚,問到此次會否提醒自己需忍著淚水,他說:「感覺都已經不同,畢竟這已是第二次的《This is MC》,應該就不會落淚,相反開心的心情會多一點,開心的感覺會較感動為多。」

在今年先後參與過不同的音樂會的他,心態也漸漸變得成熟,「當得知需在很多人面前唱歌,以往會感緊張、擔心自己做得不好,現時就會想著如何享受表演,從而也令觀眾更加享受於其中。」

MC想做「MC」?

出道2年多的MC,已在樂壇交出亮麗的成績表,並默默再影壇參一腳,更曾與吳君如一同主演電影,屬其中一套令人期待的作品。

MC直言:「拍電影真的很辛苦,當然一樣好玩、具成功感,但花上的時間是相當長。除非角色、故事是我非常喜歡的,否則我認為自己也是專注音樂上的發展吧!當然,我也希望可繼續參與電影演出,演戲就是有機會做另一個自己。」

他憶起自己曾想過如未可成功出道的話,考慮嘗試向DJ、司儀、綜藝方面發展,又或者自行拍片。

他分享自己喜歡擔任MC(司儀)的緣由:「因為我覺得要如何控一件事的節奏或者提供關注予別人,是一件很困難的工作,當如果能夠做到的話,拉扯別人的情緒抑或是觸動也好,這是很有特別的成功感!」

至於如離開香港參與綜藝節目,MC笑言自己害怕乘搭飛機,「自長大後,就會開始感擔心,近年情況就開始嚴重,會害怕遇上氣流,而自己的呼吸會愈來愈快、望向不同地方。」

Busking出身不忘本

在入行前,MC是駐唱歌手、街頭Busker,他坦言希望可重拾Busker的時光。

他開心地說:「我很喜歡這種表演形式,是很舒服的,隨時隨地經過就可以『唱兩口』,奈何現時一開口唱就會引來很多人圍觀並造成阻塞,就盡量看看如何可作『快閃』。」

記者:陳淑霖

