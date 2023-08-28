【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】

張天賦（MC）再開個人騷！繼今年1月在紅館舉行的3場《This is MC》演唱會後，他將在9月30日、10月1日登陸澳門舉行《This is MC LIVE IN MACAU》，以四面台滿足一眾樂迷！

珍惜每一次演唱機會的MC，在TOPick專訪時談到演唱會的話題時都相當認真，他憶述：「在紅館騷的首兩天，我是不太享受」，強調希望以較輕鬆的心情享受澳門騷！

MC澳門騷舉行之日與中秋佳節相近，或者也會化身「送禮賦」炮製驚喜？

【抽】MC張天賦初到台灣拍MV 甘願做女主角詹子萱司機

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

MC自評：有很多進步空間

MC在不足一年再開個人騷，當然想把最好的呈現予支持自己的「賦二代」，他透露澳門騷與香港紅館騷的流程相若，務求做得更好。

他承認從紅館騷至今，有著不少需要改善的地方﹐十分坦白！MC說：「無論在自彈自唱、跳唱等也有很多可以進步的空間。在今年年初開騷時，我是感到很大壓力，我認為吸收了上一次的經驗，接下來的演出會更加成熟。」

對於被指在騷上翻唱太多別人的歌曲，MC承諾自己會在澳門騷上唱更多自己的歌曲，以展現不同面向的自己。

騷身型、跳舞是樂迷們期待看到的環節，他就相當「禮讓」：「操到多少就騷甚麼，如果不是的話就以音樂為主吧......跳舞就留待予舞功厲害的人，我也不是抗拒跳舞，而是擔心愈增加內容就愈會出錯。」

最新影片推介：何沛珈專訪

憶身心曾受壓

MC在舉行紅館騷期間，原來身心同樣「負重」，除了需要承受著喉嚨痛之苦外，也需承受因不同因素造成的壓力，如：走位、記歌詞、記舞步、思考如何炒熱氣氛。

因此，MC深明自己在紅館騷首兩天是不太享受，並形容：「反而像是check-list般逐樣去完成，但沒有好好感受演唱會的氣氛，希望這一次可用較輕鬆的心情來享受」。

MC在紅館騷上不禁感觸落淚，問到此次會否提醒自己需忍著淚水，他說：「感覺都已經不同，畢竟這已是第二次的《This is MC》，應該就不會落淚，相反開心的心情會多一點，開心的感覺會較感動為多。」

在今年先後參與過不同的音樂會的他，心態也漸漸變得成熟，「當得知需在很多人面前唱歌，以往會感緊張、擔心自己做得不好，現時就會想著如何享受表演，從而也令觀眾更加享受於其中。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

MC想做「MC」？

出道2年多的MC，已在樂壇交出亮麗的成績表，並默默再影壇參一腳，更曾與吳君如一同主演電影，屬其中一套令人期待的作品。

MC直言：「拍電影真的很辛苦，當然一樣好玩、具成功感，但花上的時間是相當長。除非角色、故事是我非常喜歡的，否則我認為自己也是專注音樂上的發展吧！當然，我也希望可繼續參與電影演出，演戲就是有機會做另一個自己。」

他憶起自己曾想過如未可成功出道的話，考慮嘗試向DJ、司儀、綜藝方面發展，又或者自行拍片。

他分享自己喜歡擔任MC（司儀）的緣由：「因為我覺得要如何控一件事的節奏或者提供關注予別人，是一件很困難的工作，當如果能夠做到的話，拉扯別人的情緒抑或是觸動也好，這是很有特別的成功感！」

至於如離開香港參與綜藝節目，MC笑言自己害怕乘搭飛機，「自長大後，就會開始感擔心，近年情況就開始嚴重，會害怕遇上氣流，而自己的呼吸會愈來愈快、望向不同地方。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Busking出身不忘本

在入行前，MC是駐唱歌手、街頭Busker，他坦言希望可重拾Busker的時光。

他開心地說：「我很喜歡這種表演形式，是很舒服的，隨時隨地經過就可以『唱兩口』，奈何現時一開口唱就會引來很多人圍觀並造成阻塞，就盡量看看如何可作『快閃』。」

化妝：TAMMY AU MAKEUP

髮型：Kelvin Liu @myos_kelvin

服裝：bbcicecream_hongkong

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R