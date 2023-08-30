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【黃妍4891展覽】Cath將在日本舉行首個個人展覽　參與音樂節熱到出鹽

娛樂 18:22 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

為宣傳新專輯《4891》，黃妍（Cath）早前在香港舉辦了兩場相關展覽，踏入9月，展覽將移師到東京舉行，Cath屆時更會親抵東京，為粉絲們作導賞。

其實Cath今年與日本特別有緣，早前她又飛抵當地參與大型音樂節Summer Sonic，化身粉絲在台下當觀眾的她，完全大解放，有別平時在台上的她。

Cath推出黑膠專輯辦簽唱會　《黃妍4891展覽》衝出香港進軍東京

展覽移師東京舉行

《黃妍4891展覽》早前於香港誠品書店舉行，將Cath為專輯《4891》所創作的仝人小說故事具體化，讓樂迷以另一角度走進她的音樂世界。

經過香港站後，展覽將於9月27日至10月1 日移師東京清澄白河區舉行，Cath興奮道：「清澄白河區屬於一個小區，有好多新穎嘅文青嘢，氣氛好又好Hea，有文藝氣息但未至於文學感好重，整體感覺同我哋個展覽都幾襯，所以揀咗呢個地方。」

這次日本站除將部份香港展品搬到當地外，今次更有日本限定展出內容，Cath續道：「日本站最大分別係我哋搵咗日本插畫師，將我哋《4891》有出現過嘅一啲畫面畫成圖畫喺展覽展出，我自己都好期待睇到日本插畫師筆下嘅《4891》世界。」

寂寞不同程度各有面貌

展覽期間，Cath亦將會飛抵當地，在展覽場地獻唱，同時亦會化身小導遊，帶大家一起到訪《哀傷的作者》、《反烏托邦三部曲》MV不同的拍攝場景，實行多方位向日本人展示她這次為製作《4891》專輯所花的心思。

至於未能到日本參觀今次展覽的粉絲，則可以於今天起在網上欣賞《4891 Mini Movie》，一個以《4891》專輯中多首歌曲MV，以及未曝光珍貴片段剪輯而成的微電影。

導演Pazu為這個作品寫下了以下注腳：「這個創作裡，圍繞著的就是寂寞，寂寞有很多不同的程度以及出現的面貌，這個長版本的錄像說的是月亮小姐，左手先生（或我們）不同階段所面對的不同形式的寂寞感覺及感受。」

參與Summer Sonic

說起日本，Cath今年與日本特別有緣，除在當地拍攝MV及舉行展覽外，早前她亦飛抵大阪遊玩，並參與大型音樂節Summer Sonic。

不過今年日本受熱浪侵襲，酷熱天氣持續，Cath也難以抵擋高溫，更說：「今次去大阪難得冇做嘢，所以四圍玩樂。好開心同Friend仲有同事一齊睇Summer Sonic，今次第一次去，揀咗去大阪站，但係超級極度爆熱！係冇想像過日本嘅夏天熱到咁，嗰幾日仲要好天，體感溫度去到40幾度，雖然每隔幾分鐘狂補防曬，但大家都係黑晒，同埋全部人都熱到出鹽。」

演出者具感染力

雖然天氣熱到會溶，但Cath一樣玩得更盡興，她說：「出發前最大煩惱係Blur同Yoasobi嘅演出時間係完全重疊，我哋睇咗Milet、Yoasobi，睇完Yoasobi直接撲去Blur嘅會場，最後睇到最後一首歌，所以係非常圓滿。」

看到心儀歌手樂隊演出外，Cath在音樂節中也有看了其他日本音樂人的演出，她驚嘆道：「當地演出者嘅演出係好投入同埋好有感染力，令到台下全部觀眾都好投入，我哋聽唔明日文，但都俾足晒反應，跟住身邊人一齊做啲好有趣嘅應援，喺香港，啲人可能覺得你好痴線，但我哋喺度做時完全冇違和感，反而唔做就係最痴線嗰個。大家都玩到好癲好投入，好開心！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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