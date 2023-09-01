多名大台資深配音員相繼離職惹討論　TVB回應：流傳的消息並非事實的全貌

▲ 效力TVB配音組逾30年的梁少霞、鄭麗麗離職！

TVB配音配掀起裁員疑雲？事關近日有多名配音員相繼離職，包括：羅孔柔、梁少霞、鄭麗麗，而盧國權先生則因退休而離開TVB，如此的人才流失當然受到關注。

TVB企業傳訊部於今日回覆傳媒查詢，強調「近期流傳的消息並非事實的全貌，也並不代表我們的立場」。

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梁少霞聲演靜香

效力TVB配音組逾30年的梁少霞、鄭麗麗配過不少動畫、劇集角色，二人都曾擔任節目《好聲好戲》的評判。

梁少霞自1990年開始投身配音界，她在1990年1月參加第一期TVB配音員訓練班，並於畢業後開始擔任配音員。梁少霞任職配音員外，同時亦曾擔任天氣報導員，為少數同時於任職幕前及幕後的配音員。

不過，她於2009年無綫新聞進行改革後，不再擔任天氣報導員。

她曾為《多啦A夢》的源靜香、《美少女戰士》的水野亞美、《寵物小精靈》的小霞、《小魔女Doremi》的春風Doremi等角色配音，令觀眾對其聲音留下深刻印象。

▲ 梁少霞（節目截圖）

鄭麗麗聲演小丸子

鄭麗麗於1988年任職自由身配音員，並在1992年加入TVB配音組，要數其經典角色是《櫻桃小丸子》的小丸子，相當深入民心。

而《來自星星的你》的千頌伊、《Keroro軍曹》的西澤桃華、《咕嚕咕嚕魔法陣》的歌莉等等，都是由鄭麗麗負責配音。

在2014年3月21日，鄭麗麗在無綫配音組仝人聯歡暨頒獎典禮中，以《櫻桃小丸子》的櫻桃子一角獲動畫組女主角最佳演繹獎、優良工作態度獎，並在2022年獲TVB頒發「30周年長期服務獎」。另外，其男友是同為配音員的陳欣。

▲ 鄭麗麗

TVB企業傳訊部作回應

對於有關配音部裁員的傳聞，TVB企業傳訊部回覆傳媒：

每年中期，配音組會依照需求對於工作量以及現有節目需求進行行政製作調整，這是所有電視台的常規行政流程。每次進行調整時，都會確保不會對現行的節目或配音組產生任何負面影響。無綫電視在此再次強調，近期流傳的消息並非事實的全貌，也並不代表我們的立場。為了避免常規性行政調配由此等流傳讓成公眾誤解，我們選擇不作進一步的回應。對我們來說，每一位觀眾、配音員以及員工都是無比珍貴的資產。尤其是對於資深配音員，我們一直都秉持著最高的尊重。 電視廣播有限公司

企業傳訊部

2023年9月1日

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