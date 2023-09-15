【飲茶養生】茶葉功效大比拼　專家教按體質挑選1款茶人人啱飲

▲ 不同顏色的茶葉有不同功效，可以按照自己的體質選擇。

不少港人都喜歡透過喝茶放鬆心情或提神，但原來揀茶亦要考慮體質，才能夠發揮更好的作用。TOPick曾請教過茶藝師Catherine和香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，了解不同的茶葉功效、拆解茶療秘密。

最新影片：

Catherine指出，茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。此外，雖然所有茶葉都有抗氧化能力，但程度不一，原因在於茶葉成分會在發酵過程中轉變，比如紅茶的茶多酚會在製作過程中氧化，成為茶黃素和茶紅素，維生素及氨基酸也會因此減少。一般而言發酵程度越高，抗氧化能力會變低。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

熱底

1. 綠茶

例子：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛峰、峨眉竹葉青

綠茶因為沒有經過發酵，保存的到的維生素和氨基酸比較多。除了能提神醒腦，亦能生津止渴、清熱解毒，適合熱底人士。此外，其維生素、氨基酸被吸收後，可達抗氧化、美顏之效。



它也有一種多酚抗氧化劑，有助預防疾病。不過，只有新鮮的綠茶才有高抗氧化能力，否則抗氧化能力會大大減低，保存期大概一年。另外，腸胃病患者和胃寒的人士也宜少喝綠茶，因它比較刺激腸胃。



2. 白茶

例子：壽眉、白毫銀針、白牡丹

Catherine指出，白茶又稱「美人茶」，抗氧化能力跟綠茶相近，除了可強化肌膚抵抗力、防止提前出現老化問題，亦能舒緩神經和消除緊張，而且沒有綠茶那麼寒涼。

另外，研究顯示全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100卡路里，即相等於3個月減重最多1.5公斤；這兩種茶含有兒茶素（Catechin），對新陳代謝有刺激作用。

3. 黃茶

例子：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶

Catherine表示黃茶味性較寒涼，介乎綠茶和白茶之間，意思是種植者只是將茶葉焗一焗，屬輕微發酵的茶葉。黃茶有清熱解毒、祛痰止咳的功效，不過屬地區性茶，茶類供應只佔整體5%，香港人較少喝到。

寒底

1. 黑茶

例子：例子：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶

黑茶屬重發酵的茶類，味性溫熱，有降脂減肥、溫胃養胃、消滯去膩及驅風醒酒的功效。不過有些茶葉，如香港人常喝的普洱，仍有生普和熟普之分，Catherine就建議寒底人士可常飲熟普。

靚熟普沖泡後應有如一層清油置於水面，湯色近琥珀色；沖茶後，茶葉會攤開，看到一塊葉，沒有樹枝狀的東西。

2. 紅茶

例子：功夫紅茶、滇紅茶、正山小種、earl grey

紅茶雖然沒有綠茶和白茶般美顏，但屬較溫和的茶，有溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕、下氣止逆，清目、消食等多種作用，適合寒底人士和冬天飲用。外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味。不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙熏味較重。

3. 青茶／烏龍

例子：鐵觀音、武夷岩茶、單欉、台灣烏龍、大紅袍

半發酵的「烏龍茶」茶葉，外觀是綠褐色，也叫青茶。由於烏龍茶發酵程度不一，極為廣闊，故抗氧化能力需視乎茶葉而定。輕發酵的烏龍包括台灣高山茶，清香鐵觀音，重發酵和經過炭培的烏龍則有大紅袍，木柵鐵觀音。關德祺指，青茶味性屬平性，介乎發酵和無發酵之間，生津止渴的作用相對較少。但不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，比如清香鐵觀音，就有重和輕發酵之分，否則會削胃。

濕底

1. 花茶

例子：桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶

Catherine指出，花茶的功效視乎不同茶款而定，但一般都有清熱去濕的作用。另外，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

有沒有一種適合任何體質人士的茶種？

Catherine建議，有「老人家茶」之稱的熟普，茶性温和，適合不同體質人士。

烏龍茶屬平性茶，適合不同體質人士。小朋友一般是熱底，可飲白茶或綠茶；老人家則可能易胃寒，可飲紅茶或黑茶，有暖胃作用。

如何分辨茶葉加入人工香精？

加入人工香精的茶葉，在沖了第二泡後香味會大大減少。若是正常茶葉，茶葉則會較平穩和持久。她補充，市民未必可以在產品標籤上看到茶葉是否含人工香精，但一般高香型的茶葉，比較容易有機會添加了香精，比如清香型鐵觀音，台灣烏龍茶，紅茶等。不過，人工香精對健康的影響仍要視乎其提煉過程。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣