【大象的告別式】Frankie首演感後既疲累又亢奮　MIRROR隊友撐場大讚皮皮有突破

▲ Frankie主演音樂劇《大象的告別式》。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）主演的音樂劇《大象的告別式》於昨晚（9月15日）於西九戲曲中心開鑼，吸引容祖兒、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、鄭丹瑞、陳淑芬、何爵天、蘇皓兒、吳海昕、梁泰來、葛綽瑤（Yoyo）及蔡苑珊等等捧場。

MIRROR成員Lokman、Alton及Tiger到場支持，對Frankie第一次單飛主演音樂劇的表現表示驚喜，當中Tiger看完演出稱：「有笑有淚的一晚，演員們在舞台上很享受演出的感覺，很感動，看見皮皮今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」

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▲ （左起）王智德、陳瑞輝、邱傲然、楊樂文。

Frankie檢討表現

至於隊長Lokman分享觀後感，指：「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的，是那份幸福的美。」而Alton就表示：「後悔係一種選擇，遺憾係一種珍惜，最深刻係呢句！」

而Frankie演出後分享道：「為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。今天完成了首演，相信回到家中都未必馬上睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」

同樣有份參演此劇的強尼稱：「觀眾反應非常熱烈，完全超出我們預期！時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四份之一，我竟然已經開始有點捨不得！很多朋友看完此劇都表示深受感動，希望有更多觀眾可以入場被我們感動。」

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