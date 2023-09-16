  • 31°C
香港時間 : 2023917日 (週日) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大象的告別式】Frankie首演感後既疲累又亢奮　MIRROR隊友撐場大讚皮皮有突破

娛樂 23:56 2023/09/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

Frankie主演音樂劇《大象的告別式》。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）主演的音樂劇《大象的告別式》於昨晚（9月15日）於西九戲曲中心開鑼，吸引容祖兒、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、鄭丹瑞、陳淑芬、何爵天、蘇皓兒、吳海昕、梁泰來、葛綽瑤（Yoyo）及蔡苑珊等等捧場。

MIRROR成員Lokman、Alton及Tiger到場支持，對Frankie第一次單飛主演音樂劇的表現表示驚喜，當中Tiger看完演出稱：「有笑有淚的一晚，演員們在舞台上很享受演出的感覺，很感動，看見皮皮今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別

（左起）王智德、陳瑞輝、邱傲然、楊樂文。

Frankie檢討表現

至於隊長Lokman分享觀後感，指：「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的，是那份幸福的美。」而Alton就表示：「後悔係一種選擇，遺憾係一種珍惜，最深刻係呢句！」

而Frankie演出後分享道：「為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。今天完成了首演，相信回到家中都未必馬上睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」

同樣有份參演此劇的強尼稱：「觀眾反應非常熱烈，完全超出我們預期！時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四份之一，我竟然已經開始有點捨不得！很多朋友看完此劇都表示深受感動，希望有更多觀眾可以入場被我們感動。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
14:00 2023/08/11
【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大
16:12 2022/09/09
【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大
【IT狗】內向Frankie被視為MIRROR隱形人　陳瑞輝憑演Never獲讚最靚仔毒男
12:15 2022/01/21
【IT狗】內向Frankie被視為MIRROR隱形人　陳瑞輝憑演Never獲讚最靚仔毒男

你可能感興趣

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
14:00 2023/08/11
【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大
16:12 2022/09/09
【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大
【IT狗】內向Frankie被視為MIRROR隱形人　陳瑞輝憑演Never獲讚最靚仔毒男
12:15 2022/01/21
【IT狗】內向Frankie被視為MIRROR隱形人　陳瑞輝憑演Never獲讚最靚仔毒男

知多啲

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
陳瑞輝 強尼 楊樂文 王智德 邱傲然 Mirror 舞台劇 組合 歌手 西九文化區

最高瀏覽

【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
12:29 2023/09/15
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
17:17 2023/09/14
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財