【大象的告別式】Edan+Stanley+Jeremy現身撐Frankie　蘇玉華大讚馮志佑：值得擁有更多！

▲ 昨晚（19日）為音樂劇《大象的告別式》第二周的首場演出。

由陳恩碩監製的音樂劇《大象的告別式》現正公演，MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑每晚為大家送上精彩演出。

昨晚（19日）為第二周的首場演出，除了吸引鏡仔呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）入場力撐兄弟，舞台劇界出身的資深演員蘇玉華及潘燦良亦有到場欣賞。其他星級觀眾亦包括向海嵐、黃宇詩、李蔓瑩、莊韻澄、馬啓仁（Keyman）及林善等。

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▲ 《大象的告別式》。

MIRROR隊友讚Frankie

MIRROR成員Edan、Stanley及Jeremy除了現身支持好兄弟，亦力讚首次主演音樂劇的Frankie表現出色。

Edan分享道：「支持Frankie！四位演員整場表演都傾力演出，當中的情感爆發絕不容易。」

Stanley表示：「劇情很感人，而且很滿意Frankie的表現！」

Jeremy則說：「《大象的告別式》十分感人，故事情節觸動到我，讓我感同身受。真的非常精采，值得入場欣賞！」

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蘇玉華欣賞馮志佑

縱橫舞台、電影及電視的多棲演員蘇玉華則特別欣賞馮志佑的演出：「一直都覺得馮志佑值得擁有更多！看完《大象的告別式》我更加確認這個想法！今晚舞台上的馮志佑演得唱得跳得、揮灑自如、節奏極佳，像一個魔術師般吸引了所有觀眾的目光，是我歷來看過他最有得發揮亦發揮得最好的一次，仲要高大有型靚仔，公平咩？完場時，全場觀衆都為他熱烈歡呼喝采，真為他高興！」

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《大象的告別式》演出場次

日期及時間：9月15至24日

星期二至日：下午8時

星期六及日：下午3時

地點：西九文化區戲曲中心大劇院（尖沙咀柯士甸道西88號）

票價：$780／$680／$580／$480／$380

節目全長：約1小時50分鐘

購票：於Art-mate公開發售

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