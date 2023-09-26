【明星籃球隊HERO】與黎諾懿+何廣沛+張詩欣組隊做善事　許家傑：希望老友記有開心經歷

▲ 明星籃球隊HERO組隊探訪老人院。

明星籃球隊HERO最近組隊到老人院探訪老人家，陪伴老友記一起慶祝中秋節，向大家送上溫暖。

HERO隊員許家傑、黎諾懿、何廣沛、張詩欣、周志文、陳偉洪等相約做善事，氹得老友記十分開心。

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HERO組隊做善事

許家傑於IG分享探訪老人院的照片，並寫道：

Hero 第一次自家製老人院探訪，真心好多謝Hero既兄弟同各方面既贊助。 因為有你哋，老友記先會咁開心❤️ 今次籌備既過程很短，亦都有好多地方可以做得更好。但見到老友記開心就是我們要達到既目的！我相信只要用真心，真誠去待人一定會成功。 We are Hero🙌

有份參與的何廣沛留言：「最緊要大家開心🥰」

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▲ （受訪者提供）

探訪老人院

許家傑接受TOPick訪問，並透露：「今次的探訪籌備了約兩星期，揀老人院係因為老友記住老人院，想佢哋有種團團圓圓、好Warm嘅感覺，中秋節對於中國係一個大節，好有意義。」

他分享：「主要係同佢哋玩遊戲、唱歌，同老友記相處我都有啲心得，之前同嫲嫲住咗好多年，知道老人家好簡單，就係想有人同佢傾吓偈，有啲歡樂畀佢，希望佢哋有啲開心啲嘅經歷。」

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HERO以慈善為目標

現時HERO約有四、五十人，許家傑表示：「除咗打籃球外，我哋其中一個目標係想以慈善為一個目標，好多Artist都覺得Covid時段比較辛苦，𠵱家疫情後可以出返嚟，除咗商演外，我覺得做慈善活動更加可以幫到人，都係想帶啲歡樂畀香港人。」

他又謂：「估唔到今次活動唔係籌備咗好耐，但大家都好有心，大家都有錢出錢、有力出力，認識嘅朋友都二話不說送嘢嚟，呢樣都好感恩。」

黎諾懿出錢又出力

許家傑特別點名大讚黎諾懿，「知道佢有新餐廳開，做咗啲月餅就問佢有冇興趣贊助。佢即刻問要幾多同即刻送過嚟，並一齊嚟玩。佢係我哋HERO嘅元祖級，十年冇見過，𠵱家再出現返，我都好喜出望外。」

今次的中秋探訪活動令一班老友記甜入心，過一個溫暖又開心的中秋節！

記者：梁樂欣

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