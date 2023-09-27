鍾雪瑩吳冰新片《填詞L》成香港亞洲電影節閉幕電影　導演黃綺琳解釋改片名原因

▲ 《填詞L》鍾雪瑩（左）與吳冰

金像獎新晉導演獎得主黃綺琳執導繼《金都》後新作《填詞L》，由新世代填詞人兼金像獎新演員鍾雪瑩主演，陳毅燊、葛民輝、吳冰、鄧麗英、胡子彤、潘宗孝、戴玉麒、陳書昕、吳家忻等演出，並獲選成為「第20屆香港亞洲電影節」閉幕電影。

電影自開拍以來，一直用片名《填詞撚》在社交平台與觀眾進行互動，直至今回隨香港亞洲電影節官方公佈閉幕電影時，首度向外界公布定名為《填詞L》。

▲ 《填詞L》

改戲名有原因

對於改片名，導演黃綺琳亦特別撰文分享當中的心路歷程，她跟監製黃鐦寄望改片名能夠讓電影可能去得更廣更遠，原來二人曾考慮過數十個片名之多，她說：「我跟監製鐦再次進入了改名mode，曾經想過的片名包括《填詞王》、《填詞魂》、《填詞的你》《填詞·詩》。」

導演黃綺琳更指出，「撚」字在某些傳媒平台未能展示，因而循原本片名的方向，逐漸演化成現時片名中的「L」字，導演黃綺琳指：「詢問相關部門後發現電台、電視台或在公共空間展示都不能直接出『撚』字，所以之前上ViuTV導演門提及片名時字幕寫的是『填詞L』。」

▲ 《填詞L》

解開「L」的迷思

她思前想後發現：「《填詞L》比《填詞撚》有更多視覺上的可能性，填詞「人」行行下半路中途坐下，便是填詞『L』 ，加上teaser poster的片名設計用了鮮橙色『L』看起上來跟學車時要掛的『學牌」相似，更加有「填詞學神」的意思。L除了可以代表Lyricist，還可以代表女主角羅穎詩的Law。原來L才是『羅詠詩』跟『填詞人』最終的關係——差了大概135度！」

經過一番創作上的努力，《填詞L》亦成功通過電檢。導演黃綺琳更細心解開網民對片名中「L」的迷思：「至於L要怎樣發音？你可以叫我填詞elelu」、『填詞er 』，或者直接叫返『填詞撚』都可以。總之填詞L就係填詞撚，填詞撚就係填詞L。」

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