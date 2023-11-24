奶仔+伍富橋+坤哥組隊做毅行者　Alvin太太備愛心飯盒助補充能量

▲ 「奶仔」方紹聰、伍富橋 (Alvin)、吳業坤「坤哥」及消防員朋友Ryan一同參與毅行者活動。（大會提供）

「樂施毅行者2023」今日起跑，「奶仔」方紹聰做隊長，夥拍伍富橋 (Alvin)、吳業坤「坤哥」以及一位消防員朋友Ryan組成「Gang Hike」行山隊伍 ，於早上9時半準時於起步點北潭涌出發，出發前他們均認為狀態十分理想，並鐵定以28小時完成100公里為目標！

奶仔憶述辛苦經歷

奶仔回想有次拍完劇隨即去毅行：「毅行者本來十多小時沒有睡覺，但那一年在工作十數小時後立即去行，其實是非常辛苦。」

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坤哥重裝出發

坤哥為保持狀態，一星期前減少健身負重訓練，改為增加鍛鍊肌耐力，鬆弛肌肉。

他坦言自己「年紀大」，所以今次都著重遠足裝備。不過出發前出現一個小插曲，坤哥對襪一穿即爆，令坤哥超級無奈，奶仔說：「坤哥很猛，能量爆燈，用力拉爆襪！」

伍富橋保持「作戰」

至於Alvin亦為了今次毅行相當認真，正在增肌的他除了刻意落磅減重，還在開工前或者收工後練跑，保持「作戰」狀態。

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愛心飯盒補充能量

今次團隊後勤膳食供應由Alvin太太負責，設計了總共十一款的飯款供團隊選擇，且於北潭坳、獅子亭以及大帽山提前等待他們來到，提供飲食叉電，讓他們補充能量。

Alvin嫂了解到，他們需要補充碳水化合物以及他們很辛苦，希望吃一些「較濕」的食物、少油，所以特設「愛心便當」讓他們預先選擇。

Steven曾參與行山隊

此外，奶仔想起過往毅行者的經歷時想起了張致恒（Steven）：「我們有組織行山隊，過往參與的朋友有陳安立以及張致恆。不過Steven應該比較忙。我都想跟他一起行山，佢也可帶同小朋友一起行。」

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