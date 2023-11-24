  • 23°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奶仔+伍富橋+坤哥組隊做毅行者　Alvin太太備愛心飯盒助補充能量

娛樂 16:56 2023/11/24

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

「奶仔」方紹聰、伍富橋 (Alvin)、吳業坤「坤哥」及消防員朋友Ryan一同參與毅行者活動。（大會提供）

「樂施毅行者2023」今日起跑，「奶仔」方紹聰做隊長，夥拍伍富橋 (Alvin)、吳業坤「坤哥」以及一位消防員朋友Ryan組成「Gang Hike」行山隊伍 ，於早上9時半準時於起步點北潭涌出發，出發前他們均認為狀態十分理想，並鐵定以28小時完成100公里為目標！

奶仔憶述辛苦經歷

奶仔回想有次拍完劇隨即去毅行：「毅行者本來十多小時沒有睡覺，但那一年在工作十數小時後立即去行，其實是非常辛苦。」

【野外步出3】方紹聰拍到第3季無限感觸　黃紫恩入TVB兩個月想辭職

點擊圖片放大
+6
+5

坤哥重裝出發

坤哥為保持狀態，一星期前減少健身負重訓練，改為增加鍛鍊肌耐力，鬆弛肌肉。
他坦言自己「年紀大」，所以今次都著重遠足裝備。不過出發前出現一個小插曲，坤哥對襪一穿即爆，令坤哥超級無奈，奶仔說：「坤哥很猛，能量爆燈，用力拉爆襪！」

伍富橋保持「作戰」

至於Alvin亦為了今次毅行相當認真，正在增肌的他除了刻意落磅減重，還在開工前或者收工後練跑，保持「作戰」狀態。

【野外步出3】方紹聰拍網上節目改寫人生　黃紫恩拒「收兵」胡敏芝凡事不強求

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

愛心飯盒補充能量

今次團隊後勤膳食供應由Alvin太太負責，設計了總共十一款的飯款供團隊選擇，且於北潭坳、獅子亭以及大帽山提前等待他們來到，提供飲食叉電，讓他們補充能量。

Alvin嫂了解到，他們需要補充碳水化合物以及他們很辛苦，希望吃一些「較濕」的食物、少油，所以特設「愛心便當」讓他們預先選擇。

Steven曾參與行山隊

此外，奶仔想起過往毅行者的經歷時想起了張致恒（Steven）：「我們有組織行山隊，過往參與的朋友有陳安立以及張致恆。不過Steven應該比較忙。我都想跟他一起行山，佢也可帶同小朋友一起行。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【野外步出3】方紹聰從不覺患輕度弱智家姐是負累　怕將來沒有能力照顧對方
13:06 2023/05/03
【野外步出3】方紹聰從不覺患輕度弱智家姐是負累　怕將來沒有能力照顧對方
【野外步出3】方紹聰攀石救生繩忽然鬆脫　「大馬版G.E.M.」彭詡越細細粒勁大膽
18:28 2023/05/02
【野外步出3】方紹聰攀石救生繩忽然鬆脫　「大馬版G.E.M.」彭詡越細細粒勁大膽
【野外步出3】方紹聰取笑胡敏芝樣貌身型不達標　Karen挑戰歷奇活動險象環生【多圖】
19:15 2023/05/01
【野外步出3】方紹聰取笑胡敏芝樣貌身型不達標　Karen挑戰歷奇活動險象環生【多圖】

你可能感興趣

【野外步出3】方紹聰從不覺患輕度弱智家姐是負累　怕將來沒有能力照顧對方
13:06 2023/05/03
【野外步出3】方紹聰從不覺患輕度弱智家姐是負累　怕將來沒有能力照顧對方
【野外步出3】方紹聰攀石救生繩忽然鬆脫　「大馬版G.E.M.」彭詡越細細粒勁大膽
18:28 2023/05/02
【野外步出3】方紹聰攀石救生繩忽然鬆脫　「大馬版G.E.M.」彭詡越細細粒勁大膽
【野外步出3】方紹聰取笑胡敏芝樣貌身型不達標　Karen挑戰歷奇活動險象環生【多圖】
19:15 2023/05/01
【野外步出3】方紹聰取笑胡敏芝樣貌身型不達標　Karen挑戰歷奇活動險象環生【多圖】
方紹聰 伍富橋 吳業坤 演員 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）