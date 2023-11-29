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中港婚姻丨中港夫妻申請離婚手續須知　律師拆解贍養費及財產分配原則

家事百科 19:16 2023/11/29

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律師親解中港夫妻申請離婚手續須知。

中港關係愈來愈緊密，兩地人民交流頻繁，締結了不少姻緣，因此中港夫妻有增無減，但未必所有夫妻都能走到最後。由於涉及跨境問題，中港夫妻要離婚會較複雜，究竟離婚手續和程序是怎樣？財產分配會好棘手？TOPick邀請了Hugill & Ip合夥人葉煥信律師及王銘澤律師解答有關問題。

1. 中港夫妻若希望在香港離婚，申請手續是怎樣？

申請手續與一般離婚手續無異，需要向法庭提出離婚申請，然後由法庭頒佈離婚令。如果是由其中一方提出申請，申請人需要向法庭提交離婚呈請書及其他相關文件，並將法庭蓋章的文件送達至另一方手上。如果是由雙方共同提出申請，則雙方需要一同簽署共同申請書及提交其他相關文件。

如果是由其中一方提出申請，我們一般建議申請人委任律師代表，因爲申請人需要將離婚呈請書送達到另一方手上，而根據《婚姻訴訟規則》（香港法例第179A章）第14(3)條，申請人並不可親自面交進行送達，需要由他人代勞。同時，如果另一方現居内地，並需要在内地送達文件，送達的手續有機會牽涉到内地的司法機關，程序會較爲複雜。在以上情況下，如申請人有律師代表，將會有助送達程序順利進行，以及確保送達的過程符合所有法律所需的條件。

同時，如果其中一方現居内地，我們通常不建議雙方用共同申請的方式申請離婚，因爲這種申請涉及的文件有許多都需要雙方共同簽署，如果雙方居於不同城市，執行起來會有一定難度。

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2. 在香港申請離婚的資格是甚麼？

在香港申請離婚，香港需要有司法管轄權，並且在一般情況下，雙方需要結婚滿一年才可申請離婚。如婚姻的其中一方符合以下其中一個條件，香港法院便有司法管轄權處理該離婚申請：

- 向法庭提出呈請或申請當日，其中一方以香港為居籍。「居籍」指該方把香港視爲永久居住地，一般而言，持有香港永久居民身份證，且視香港爲永久居住地的人士，都符合以香港為居籍的條件。

- 向法庭提出呈請或申請當日起計的之前三年内，其中一方慣常居住於香港。法律對於「慣常居住」並沒有明確數字上的定義，著重的是在香港居住的連貫性以及居住目的。這個條件一般應用於在香港工作和居住滿三年的外地人士。

- 向法庭提出呈請或申請當日，其中一方與香港有密切聯繫。是否與香港有「密切聯繫」將會視乎案情而定，法庭會考慮該方是否經常身處香港以及身處香港的目的，雙方子女是否在香港就學，該方在香港的資產等等。

需注意，「在香港結婚」跟香港法院有沒有司法管轄權沒有直接關係，如果上述三項條件皆不符合，即使雙方在香港結婚，也無法在香港申請離婚。

同時，如果婚姻雙方為同性伴侶並在海外結婚，因香港目前仍未承認同性婚姻，即使其中一方符合了上述條件，也無法在香港進行離婚。

3. 在香港離婚的財產分配及其他考慮因素

就財產分配而言，香港法庭一般根據終審法院在LKW訴DD一案的判決為基準。

簡單而言，法庭會首先確立雙方所有婚姻財產的總值。婚姻財產並不單指雙方共同擁有的物業，或單在香港的物業，而是指雙方不論個人還是雙方名下的所有本地及海外資產，且包含雖在他人名下但實際權益歸於其中一方的資產。在披露財產的時候，雙方必須坦誠披露所有資產，如果有故意隱瞞或誤報，將有機會被視爲妨礙司法公正及作虛假陳述並觸犯法例（見香港特別行政區 訴 Ng Man Kam Rockman一案）。

在披露資產的過程，雙方需要首先填寫「表格E」，列明自己全球的資產、債務、收入、支出，並和對方交換表格E。雙方可以用問卷形式，向對方的表格E提出質詢，雙方也需要坦誠回答對方提出的合理問題。如果雙方對任何財產的估價有爭議，也需要聘請專業的估價師作爲專家證人，為資產作出估價。

在確立婚姻財產的總值之後，法庭將會根據《婚姻法律程序與財產條例》（香港法例第192章） 第7條的元素決定適合的財產分配命令。第7條的元素包括：雙方各自的財產、收入、謀生能力、未來可見收入及經濟來源；雙方的經濟需要、負擔和責任；婚姻破裂前的生活水平；雙方各自的年齡和婚姻長短；雙方是否有任何身體或精神上的無行爲能力；雙方各自對家庭作出的貢獻，包括照料家人和家庭的貢獻；雙方會否因爲離婚而喪失任何福利（例如員工家屬宿舍、家屬醫療保險、退休金等等）；雙方的行爲和案件的所有情況。

根據LKW訴DD一案的判決，如果雙方合共的婚姻財產總值是足夠應付雙方各自的經濟需求，則法庭可以考慮以「徹底分清」原則來分配財產，即雙方在財產分配完畢之後，將不會對對方有任何持續供養的責任（即不會有任何配偶贍養費）。相反，如果雙方合共的婚姻財產總值並不足以應付雙方各自的經濟需求，則法庭根據整體案情和上述第7條的元素，會考慮要求其中一方向對方提供配偶贍養費。

根據LKW訴DD一案，以一個長久的婚姻來説，如果適用「徹底分清」原則，則法庭會以「平等分割原則」，即雙方一人一半平分財產作爲起點，如果任何一方想要求法庭偏離平等分割原則，則需要提供充分合適的理據去説服法庭。例如，如果雙方有簽署婚前協議書，法庭便有責任考慮協議書的內容。如法庭認為協議書內容恰當，縱使婚姻長久也不會平分雙方財產。而婚前協議書亦有可能減少雙方就財產披露所需要的時間，更有可能加快處理離婚所需的時間及律師費。

需注意，上述資產分配原則僅適用於配偶之間的資產分配，對於家庭子女而言，法庭會按照子女的需要、財產和收入（如有）、身體或精神上的無行爲能力、婚姻破裂前的生活水平、子女當時所受到的和雙方期望子女所受到的教育方式，以及整體案情去頒佈合適命令，照顧子女的需求。

一般而言，因爲子女成長的需求時常有變，法庭極少會就子女的供養批出整筆付款命令（即給予其中一方一整筆付款去供養子女），而會傾向頒佈子女贍養費命令，好讓雙方和法庭可以根據子女不同階段的需求適時變更贍養費。

有關中港夫妻離婚特殊案例，即睇【下一頁】

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責任編輯：林綺玲

撰文 : 王銘澤律師 Hugill & Ip高級助理律師

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