別讓孩子患上情緒感冒

教育的最終目標是培養一個自由的人，他能夠自覺地控制自己的思想和行為。”——卡爾•榮格

在當今社會，孩子們面臨的壓力和挑戰越來越多，許多孩子因此患上了情緒感冒。情緒感冒是一種心理障礙，表現為情緒不穩定、焦慮、抑鬱、易怒等症狀。如果孩子長期處於這種狀態，會對他們的身心健康產生負面影響。本文將從社會、家庭、學校等方面分析孩子產生情緒問題的原因，並提供相應的解決辦法。

導致孩子產生情緒的主要原因在於



1. 父母的霸道教育

以為孩子是自己的，想怎麼打罵，高壓統治都可以。而且這種錯誤的管教方式在很多家庭是從嬰幼兒時期一直延續到孩子的青春期。父母動輒打罵的管教方式不僅傷害了孩子的自尊心和安全感，更給孩子未來心理障礙的發生埋下了伏筆。

2. 沒有給孩子在小學階段很多空間快樂成長

很多父母把孩子從小的時間都用來學習琴棋書畫這些家長認為有用的東西，沒有在孩子天性最開放的童年時期給予他更多釋放活力、滿足好奇心、激發創造性的有益學習和體驗，把孩子禁錮在傳統教育的條條框框裡。這種約束式教育導致的後果就是孩子的好奇心被禁錮、創造力被破壞，孩子越來越不開心，而父母卻一無所知。

3. 沒有在小學階段有意識地為孩子初中的理化生和語數外快樂學習打好基礎

很多父母在孩子小學階段讓孩子花了大量時間去學習背誦式、記憶性的機械知識，完全沒有理解到學習這些知識的價值和訣竅，沒有讓孩子在真正科學的方法指引下去學習，只是一味催促和施壓。這樣給孩子帶來的心理傷害是潛移默化的。慢慢地孩子就開始討厭學習，甚至對學習產生嚴重的抵觸情緒，完全體會不到學習的樂趣。而缺乏樂趣的學習本身就很難持續，孩子如此，家長同樣如此。

為什麼孩子情緒問題的爆發點通常在初中階段呢？

A. 是從嬰幼兒及小學階段日積月累的傷害；

B. 孩子青春期的生理變化；

C. 初中突然加大的學習壓力讓孩子無所適從；

D. 面對孩子成績的下滑，父母只會一味指責、辱駡和恐嚇；

E. 孩子青春期的負面情緒和鑽牛角尖的想法。因為功課又跟不上進度，孩子的情緒過了臨界點就會導致不可挽回的後果。

以上這些問題的累積和疊加，最終就會導致孩子在初中階段進入情緒問題集中爆發期，給孩子和家庭帶來難以承受的後果。

如何才能真正有效地解決這些問題呢？

首先父母要反省自己，改變自己的霸道和高壓統治。要認識到孩子不是自己的私有物，不應該用打罵等方式來對待他們。相反，應該尊重孩子的個性和感受，與他們建立良好的溝通和信任關係。

其次要給孩子足夠的空間和時間來快樂成長。不要把孩子的時間都用來學習琴棋書畫，應該讓他們有足夠的時間去探索世界、結交朋友和培養興趣愛好，充分滿足孩子的好奇心和探索欲，這樣可以幫助他們建立健康的心理和情緒狀態。

第三要有意識和戰略地為孩子的初中學業打好基礎。在小學階段，應該有意識地引導孩子對理化生和語數外等學科產生興趣，並為他們找到真正科學的學習方法指引。這樣在進入初中後，孩子就能更好地適應新的學習壓力和挑戰。

最後要關注孩子的情緒變化和需要。當發現孩子有負面情緒或鑽牛角尖的想法時，要及時與他們溝通並給予支持和鼓勵。同時，當孩子遇到學習上的困難或挫折時，不要輕易指責或懲罰，而是要給予他們更多的理解和幫助。

總之，父母要認識到孩子的情緒問題是需要關注和解決的。通過反省自己、改變態度和方法、給予孩子足夠的支援和關注等方式，可以有效地預防和解決孩子的情緒問題，幫助他們建立健康、積極的心理和情緒狀態。

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(特約)