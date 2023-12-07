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血癌｜慢性淋巴性白血病8成患者逾65歲　腫瘤生長緩慢無徵狀多藉體檢確診

醫生診症室 17:43 2023/12/07

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低危患者沒任何症狀，未必需進行藥物治療，定時進行抽血檢查，觀察白血球血色素便可。（iStock )

慢性淋巴性白血病，相信不少人聞所未聞，而且聽起來頗為嚇人的病症。事實上，它是血癌一種，只是成長速度相對較緩慢，早期能受控，甚至可放「藥物假期」毋須服藥一段時間。

白血球分淋巴性及骨髓性，血液及血液腫瘤科醫生馬承恩指，慢性淋巴性白血病簡單而言是白血球的癌症，屬血癌一種。這類癌症生長度相對緩慢，與病情急的白血病生得快、生得惡有所不同。

因其生長特性緩慢，可以毫無徵狀，部分慢性淋巴性白血病病人未必知悉自己患病，很多時是透過身體檢查而知道原來自己是患者。「好些病人是驗血，如糖尿病抽血，被醫生發現淋巴白血球指數升高而診斷出來。當病人一聽到是血癌，都會好驚訝，當詳細解釋病情，都會放心好多，不是那麼可怕的病。」

雖然慢性淋巴性白血病未能預防，馬承恩醫生建議50歲以上人士定期驗身，身體有何警號要盡早求醫，不要諱疾忌醫。（周美好攝）

8成患者逾65歲

究其病因，馬醫生表示部分癌症與基因突變有關，由正常細胞變異為惡性細胞，慢性淋巴性白血病亦可如是，惟至今仍原因不明，並無單一原因，如飲食、生活習慣，也並非遺傳病症有家族史傾向，只能相信年紀老化或是其一因素，因8成患者多為逾65歲以上人士。惟近年都有年輕化趨勢，40多歲的病人也有，約佔整體患者一成以下。

此症在香港不常見，本港每年約200至300宗慢性淋巴性白血病被診斷出來。

無疑此病大部分病人皆無徵狀，待出現徵狀時，已影響骨髓運作。一是因淋巴性白血病影響血色素製造，患者會出現貧血、無精神、行路易氣喘、常感疲倦及頭暈。第二因血小板低下會有出血風險，繼而身體出現瘀斑和紅點等。第三是受病情影響，壞白血球增加，免疫系統變弱，容易受感染，好些病人因患肺炎入院而發現患上慢性淋巴性白血病。

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    • 驗血見端倪

    當驗血發現有異，需進一步抽骨髓方能確定是否患病。除了要確診，還要對骨髓做一個風險評估，了解病人是屬於低危、中危抑或高危，從而決定病人的醫治方法。「治療也取決於病人有否壞的基因突變，從骨髓細胞中分析慢性淋巴性白血病的程度。」

    低危病人如無徵狀，會建議病人定時觀察白血球及血色素，暫毋須用藥；中與高危患者，病情演變速度較快，惡化變急性的機會也較高，有需要馬上開始進行治療。

    常聽聞抽骨髓十分痛楚，馬醫生為大家解答。「抽骨髓時病人常需在盤骨位置進行局部麻醉，痛不痛多取決於醫生落針的手勢是否準確，這也講求經驗。」

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    過往慢性淋巴性白血病難以治癒，僅得化療一途，幸現時醫學進步，目前已有標靶藥物治療，這方面的藥物都有接近10款可供選擇，部分僅需口服毋須注射，也增加了治療的成功率。

    此類病人一經服用標靶藥，是否意味需一世服藥？「大部分病人都需要日日服藥，控制病情。目前有嶄新雙標靶藥組合，觀察療程15個月，從研究數據，半數病人停藥後也沒大問題，這稱為『藥物假期』，減低病人日日服藥難斷尾的心理壓力。」

    他說病人服用標靶藥相對安全，但醫生也需定時監測病人有無因服藥產生副作用，如白血球、血色素、血小板有否因藥物影響而過低、有藥物敏感反應等。

    記者：周美好

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