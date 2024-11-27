羽絨保養方法｜洗衣專家教簡單3步急救扁平羽絨　2件物品助恢復彈性提升保暖度

▲ 一名韓國洗衣專家教只需2件物品及3個簡單步驟，即可急救扁平羽絨。

【天氣轉涼/保暖法/急救扁平羽絨方法】本周香港氣溫急降，天文台表示，受東北季候風及其補充持續影響，未來兩三日早晚清涼，日夜溫差頗大，最低溫度跌至15度。家長準備取出羽絨給孩子保暖，可是羽絨經長時間壓縮收納後會變得扁平，保暖度下降。有韓國洗衣專家教只需2大物品，簡單3步驟即可恢復羽絨彈性！

▲ 未來一星期的天氣預報。（天文台網頁截圖）

急救扁平羽絨｜簡單3步急救 不推薦用衣架拍打

羽絨外套由絨毛及羽毛組成，絨毛成分愈高代表愈保暖，羽毛雖然沒有保暖度，卻因為其平面結構而具有支撐力，能避免羽絨受壓和遇潮後不易回彈的情形，使衣服保有空氣，幫助蓄熱。不過，羽絨經清洗及烘乾後容易走樣，有家長更誤用真空壓縮收納羽絨，減低羽絨的保暖程度。

為恢復羽絨的蓬鬆狀態，不少人會用衣架去拍打，但韓國一名洗衣專家卻不推薦這種方法，因衣架有機會破壞衣物表面，洗衣專家建議用醋加入暖水中，以1:1方式混合噴上，再用報紙拍打即可。

1. 用醋加入暖水中，以1:1方式混合加入噴壺中

2. 把醋水均勻噴在羽絨上

3. 再用報紙拍打即可

點擊圖片即睇如何恢復羽絨彈性：

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洗羽絨方法｜手洗和機洗羽絨6大注意事項

此外，相信不少人都認為羽絨一定要送到洗衣店乾洗才可以，其實不一定的，因為現在大多數的羽絨都可以機洗，如果不放心的話，當然也可以手洗。TOPick就綜合了機洗及手洗要注意的6大點。

機洗羽絨要注意的事項：

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手洗羽絨要注意的事項：

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延伸閱讀：清潔羽絨｜自行清洗羽絨要注意什麼事項？ 附手洗+機洗貼士防止變形

羽絨穿搭保暖｜羽絨內搭薄衣物保暖效果更好

此外，日本自然療法名醫兼東京有明醫療大學保健醫療學系針灸學科教授川嶋朗曾指出，要發揮羽絨外套的保暖效果，內搭衣物應該要較薄。他解釋，羽毛、羊毛等保暖的材質都是靠體溫去將其加熱，才會在不透氣的布料中膨脹，形成一層薄膜隔絕外界的冷空氣。

所以讓羽絨外套、羽絨被越貼近肌膚，就越易接觸到人體溫度，這層熱空氣膜亦會越厚，所以保暖效果也更好。

日本電視台找來民眾實測，一名原本體溫攝氏36度的人士，先後嘗試分別內搭薄襯衫及厚毛衣，再分別穿上羽絨外套，各10分鐘後再比較體溫上升了多少。結果發現，穿著羽絨外套內搭厚毛衣時，體溫只上升了攝氏0.1度；而穿著羽絨外套內搭薄襯衫時，體溫竟上升了攝氏0.6度，印證了川嶋朗醫生的說法。

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