減肥大作戰︱誤信健身後可狂食+懷孕　女子暴肥至180磅兼爛面　靠2招1年激減62磅重現小蠻腰

▲ 誤信健身後可狂食+懷孕，女子暴肥至180磅兼爛面，靠2招1年激減62磅重現小蠻腰。

好好吃飯、努力運動，減肥必然成功！内地一名媽媽曾因過於油膩、高熱量的飲食習慣，體重飆升至約180磅，全身贅肉之餘更滿臉暗瘡。但她下決心改變，透過規律運動及養成健康飲食習慣，終在1年内減走約62磅，體重降至約118磅，非常勵志。

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網名「李金麗」的女網民在内地社交平台「小紅書」發文分享減肥歷程。她指自己身高165厘米、體重110磅，曾經也是一個別人口中的「瘦子」，有定期健身的習慣，更在健身室結識了現任老公。但從那時起，她被灌輸了錯誤飲食觀念：「健身後要吃高熱量食物」。李金麗開始跟著老公胡亂吃喝，例如麻辣火鍋、烤肉等，很快就令原本正常偏瘦體型的她變成了165磅的胖子：

「臉上開始冒痘，走路磨大腿。」

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懷孕產子後難減肥 一度自暴自棄

李金麗察覺變胖後想減肥，卻恰巧懷孕。於是她安心養胎，期間又胖了44磅，體重高達209磅；產子及坐月後，她的體重仍達176磅。李金麗坦言當時滿身贅肉，「真的被自己醜哭」。於是她開始減肥，在家跳繩運動，但效果並不理想；加上每日需照顧孩子，疲累加倍，令她自暴自棄地接受自己肥胖的事實。

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健康飲食+規律運動 1年内減62磅回春

直至2023年新年期間，李金麗發現自己臉上的暗瘡越來越多，已近乎毀容的程度；她認為或許是因肥胖，加上天天吃油膩食物導致。看著鏡子中醜陋的自己，李金麗終於狠下心發誓要減肥成功。

於是，當時體重180磅的她開始了減肥歷程。她開始每日控制飲食，每一餐吃的食物都會精準計算卡路里，且早晚運動、老公陪伴打拳。僅1個多月時間，她就瘦下22磅。李金麗再接再厲，在往後的293日内一共減走約62磅，不但大肚腩消失，更練成「小蠻腰」，成功回春變年輕。

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至於減肥方法，除了每日飲水3000ml以外，李金麗還在另一則帖文總結了自己1年内每星期的三餐食譜及運動，推薦給所有需要的減肥戰友參考：

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