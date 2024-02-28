【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低

▲ 財政預算案派糖退稅等措施，TOPick不斷更新。

財政預算案今日（28日）出爐，財政司司長陳茂波今早11時發表，公眾可於TOPick收看最新演辭，掌握最新資訊。預算案全文249段，陳茂波一共耗時2小時宣讀，至下午1時許結束。

恢復徵收酒店房間稅

陳茂波建議恢復徵收酒店房租稅，稅率為百分之3，預計政府收入每年可增加約11億元。為讓酒店及旅遊業有更多時間準備，實施時間將為2025年1月1日。估計徵收的酒店房租稅只會佔過夜旅客在港消費額少於百分之1。政府在來年已預備投入超過10億元提升旅遊基建和服務，力爭更多不同客源市場的過夜和高消費旅客來港旅遊。

控制經營開支增長

陳茂波稱，已要求相關部門檢視以下2項涉及開支較大及增長迅速的交通資助計劃的運作模式。他強調，政府無意取消這些計劃，檢視的目的是要讓有關計劃以財政上可持續的模式繼續提供。港府預計以下2項計劃的檢討會在年內完成：

1. 「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「二元優惠計劃」）：這計劃在2023／24年度開支約40億元，較2019／20年度的13億元增加超過兩倍；

2. 「公共交通費用補貼計劃」：這計劃在2023／24年度開支約35億元，較2019／20年度的17億元增加超過一倍。

公共財政預算

基本工程的開支亦由過去5年平均每年約760億元，增加至2023／24年度約850億元，主要因為近年政府大力推動土地房屋項目，以及其他改善環境及民生的基建工程。

在疫情期間，政府推出了多輪大規模的逆周期和防疫抗疫措施，開支飆升，於2022／23年度達到8,105億元的高位。疫情過後，港府已盡力壓低開支，但今個財政年度的總開支仍達7,279億元，比2018／19年度增加百分之36.9，其中經營開支在同期更大幅增長百分之40.2，相對同期經營收入只增加百分之13.1。

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2024／25年度財政預算

在這期間，政府基本工程開支平均每年約900億元，經常開支則平均每年增加百分之4.2，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由2024／25年度約百分之24.6逐漸下降至2028／29年度約百分之20.6。

計及2024／25年度政府債券發行額1,200億元，年度赤字預計為481億元，財政儲備亦將下降至6,851億元。

2024／25年度經常開支將增加百分之7至5,802億元。其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達3,437億元，佔經常開支百分之59.3。由於疫情過去，非經常開支將大幅減少百分之47.7至336億元。

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支援在職家庭育兒

政府會在今年起分階段增設10所資助獨立幼兒中心，目標是3年內提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額，另外亦會在今年起分階段擴展學前兒童課餘託管服務至全港各區，服務名額亦將於3年內增加至近1,200個。

政府重視婦女發展，並於去年預留1億元加強支持相關工作。去年6月成立的「婦女自強基金」，至今已資助婦女團體及非政府機構推行超過140項計劃，包括協助婦女在就業市場轉型、就照顧子女或長者提供培訓等。

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支援殘疾人士

政府致力增加殘疾人士日間康復、住宿照顧及暫顧服務的名額。截至去年底，服務名額總數增至3.64萬個。此外，政府會透過關愛基金撥款約1.3億元，由今年第3季起推行為期3年的試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼，以鼓勵就業。預計受惠人數約6,800人。

關顧長者

政府自去年9月起恆常推行「長者社區照顧服務券計劃」（社區券），並把適用範圍擴展至租用輔助科技產品。2024／25年度社區券將增至1.1萬張，涉及的全年開支約9億元。

政府亦自去年4月起恆常推行「長者院舍照顧服務券計劃」（院舍券）。今年第2季院舍券將增至5,000張，讓更多合資格長者及早受惠，計劃涉及的全年開支約14.4億元。

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煙草稅又加

增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施。政府建議即時將每支煙的稅款調高8毫，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。港府預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約7成，逐步邁向世界衞生組織建議的7成5水平，加強戒煙誘因，保障公眾健康。港府會繼續大力打擊私煙，加強戒煙服務以及宣傳教育。

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醫療衞生

政府持續投放大量資源在醫療衞生範疇，2024／25年度的經常開支預算達1,095億元，佔政府經常開支約百分之19。政府會持續變革求新，保護公眾健康、做好基層醫療工作，並提升醫療服務質素和促進醫療產業發展。

陳茂波表示，政府一直從多方面改善公營醫療服務及提升病人體驗，並提出具體指標，包括縮短專科門診輪候時間及更廣泛採用視像會診。就部分服務所訂立的指標，例如藥物送遞服務和電子病假證明書，已於去年初達致。

運輸基建

港府正有序推展《香港主要運輸基建發展藍圖》中的鐵路及主要幹道項目，以加強不同地區連繫，並釋放發展潛力。同時，政府計劃在東九龍、啟德和洪水橋／厦村推展智慧綠色集體運輸系統，今年內將邀請相關的供應商及營運商提交意向書。

為進一步促進大灣區基礎設施互聯互通，政府會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」，與深圳當局合作推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線兩個跨境項目，共同構建「軌道上的大灣區」。

為了推動「組裝合成」作為大灣區的優勢產業之一，港府將與廣東省政府加強合作，促進「組裝合成」組件的生產、出入口便利和外銷能力；特區政府亦會研究投資「組裝合成」供應鏈的可能性。此外，發展局將於今年內成立建築研發及測試中心，推動整個行業加強創新應用。

中外文化藝術交流中心

文化創意品牌

政府會於2024／25年度分別向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資約14億元及29億元，支持電影、藝術、設計等不同範疇的項目。當中，政府會由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，目標是將活動打造成亞洲時裝設計盛事，讓香港時裝設計品牌享譽亞洲以至國際。

重點演藝作品

政府提出「重點演藝項目計劃」，支持具代表性的本地大型演藝作品長期公演，讓這些創作成為香港另一個文化名片。文化體育及旅遊局會在上半年敲定計劃的具體安排。

大型藝術活動

港府將會在今年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，展示世界頂尖的演藝作品，為這些作品和創作精英提供交流機會和商機。港府亦會舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾100場的文化藝術活動，預計會吸引約5000位藝文同業參與及14萬人次入場。

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亞太區國際法律及爭議解決服務中心

「國際調解院」在成立後會將其總部設在香港，成為首個在香港設立總部的政府間國際組織，專門以調解方式處理國際爭端。這有助吸引爭議各方、調解員、律師等專業人士選擇香港進行調解，亦會帶動相關經濟活動。

此外，律政司會繼續舉辦國際會議和交流等活動，並帶領業界到訪內地、中東及東盟成員國，推廣香港的法律及爭議解決服務。

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國際航空樞紐-「多式聯運」

機管局會充分利用香港國際機場在處理高價值、溫控空運貨物的優勢。其中，正與東莞共同推展「海空貨物聯運」模式，並計劃在明年底前完成「香港國際機場物流園」永久設施的首階段建設，逐步達至每年處理一百萬噸貨量，以更好地滿足大灣區的國際貨運需求。

國際航空樞紐-開拓航空新腹地

機管局正按計劃全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作。為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，港府會針對現時的主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，加強與相關國家之間的航空服務聯繫，擴大航空網絡。

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前沿科技研究支援計劃

陳茂波稱，會推行前沿科技研究支援計劃，以配對形式支持8所資助大學，購置相關設備及進行由海內外頂尖科研人員領軍的研究項目，涵蓋人工智能、量子信息、集成電路、臨床醫學與健康、基因與生物技術等領域。為此他會從過去預留的款額撥出30億元。

建立「第一層審批」

陳茂波表示，於去年11月1日生效的新藥審批機制，即簡稱「1+」機制，容許治療嚴重或罕見疾病的新藥，在符合特定要求後，只需提交一個參考藥物監管機構許可，便可在香港申請註冊。兩款新藥已在機制下獲批准，為病人帶來治療新希望。

「1+」機制為邁向「第一層審批」制度踏出重要一步。這制度讓本港無須依賴其他藥物監管機構，直接根據臨床資料在本港審批藥械。

政府銳意成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」。今年上半年將開設籌備辦公室，研究重整及加強藥械和技術的監管與審批制度，目標是將監督管理中心建設為獨立並具國際權威的機構，以加快新藥械臨床應用，帶動藥械研發和測試的新興產業發展。

綠色航空

陳茂波表示，港府正致力將香港國際機場打造為「綠色機場」。機管局正與相關政府部門一起研究簡化運送及儲存可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）的審批程序，以便利更多航空公司在香港使用。此外，機管局最近已展開顧問研究，以了解全球的SAF發展趨勢，並從政策措施和基礎設施等層面提出建議。預計顧問研究今年第三季完成。

綠色航運

陳茂波稱，航運業綠色轉型市場潛力龐大，海事處計劃為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中獲得高評級的香港註冊船舶，提供優惠措施，涉及撥款約6500萬元。此外，運輸及物流局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領，把香港打造成航運綠色能源加注中心。

綠色城市-新能源車輛

政府鼓勵更廣泛使用電動車，今年三3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長2年，但考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調百分之40。

當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會調整至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則會調整至5.85萬元。同時，根據「能者多付」的原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。

至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來2年繼續獲全數豁免。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

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延續「綠色和可持續金融資助計劃」

政府至今已成功透過「綠色和可持續金融資助計劃」資助合資格的債券發行人和借款人，在香港發行合共超過340筆綠色和可持續債務工具，總額達1,000億美元，豐富了香港綠色和可持續金融的生態。資助計劃將於今年年中屆滿，港府建議延長該計劃3年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

差餉寬免減少

寬減2024／25年度首季的住宅物業差餉，以每戶1,000元為上限。估計涉及308萬個住宅物業，政府收入將減少26億元；寬減2024／25年度首季的非住宅物業差餉，以每戶1,000為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少3.7億元；

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寬減2023／24課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港206萬名納稅人受惠。有關扣減會在2023／24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少51億元；寬減2023／24課稅年度百分之百的利得稅，上限為3000元，全港16萬家企業受惠。有關扣減會在2023／24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少4.3億元；

向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約30億元。

加強宣傳推廣

陳茂波說，旅發局將推出全新香港旅遊品牌，繼續向不同客源市場宣傳，以及與大灣區城市合作共同推廣「一程多站」旅遊等。

旅發局會優化「優質旅遊服務」計劃，並推出新一輪的宣傳，包括「真人show」節目和嘉獎表現傑出的服務業前線員工，與各界一起推動香港成為好客之都。

港府會全力推動盛事活動和設計主題式深度旅遊，因應不同類型和來源地旅客的喜好，豐富旅遊資源，提供更多新產品和新體驗。這有助刺激對零售、消費、餐飲和運輸的需求。

為支持旅遊事務署及旅發局舉辦上述和其他活動，港府將合共向它們增撥10.95億元。

旅遊添活力

陳茂波稱，港府會繼續加強本地特色旅遊活動。旅遊事務署將在未來數年繼續推行創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟，而「設計#香港地」則會透過設計元素帶領旅客了解香港的地道文化和特色。

旅發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年青客羣喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。

去年12月推廣廟街夜市，成功吸引大量旅客和市民前往這條甚具特色的街道。旅發局會透過提供更多元化的活動和宣傳，為地區帶來更多人流，為區內商戶締造更多商機。

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煙花盛事吸旅客

陳茂波指，旅發局將以美麗的維港夜空為背景，每月舉辦煙火和無人機表演，並會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦將會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施，為遊人帶來方便及更好體驗。

辦金融論壇振經濟

陳茂波說，下月本港迎來「金融盛事周」，將有一系列重要金融盛事，包括匯聚家族辦公室擁有者及管理人的「裕澤香江」高峰論壇、Milken Institute全球投資者研討會等。豐富香港品牌的系列活動，還包括上述提及港投公司將籌辦的圓桌會議。

除了「請客來」，港府會繼續「走出去」，透過到訪不同市場，說好香港故事，擴大香港的「朋友圈」。將推出全新的海外演講贊助計劃，贊助知名學者和業界翹楚出席海外活動，發表演講，加強對外推廣香港。

盛事吸旅客

陳茂波表示，盛事活動有助吸引更多旅客，也讓市民有更多娛樂休閒選擇。未來港府將舉辦更多盛事活動，並加強統籌協調，擴大活動的經濟及宣傳效益，提升香港的國際形象。

今年上半年會有80多項不同主題及類型的盛事。單在「藝術三月」，就有一系列的藝術文化盛事，例如Art Basel、「藝術＠維港」、首次於亞洲舉辦的國際潮流盛事「ComplexCon」等。體育盛事方面，有首次在港舉行的國際級哥爾夫球賽LIV Golf，同場還有一系列音樂娛樂和活動。

香港將與廣東省及澳門聯合承辦2025年的第十五屆全國運動會。屆時市民可在主場為運動員打氣，亦可前往大灣區鄰近城市觀賽。

政府已成立盛事統籌協調組，在未來會爭取更多盛事在香港舉辦，亦會進一步加強部門之間的協作，讓這些盛事得以成功舉行。已預留一億元以加強未來3年盛事宣傳工作。

數碼轉型

陳茂波稱，「數碼轉型支援先導計劃」今年初會陸續邀請餐飲業及零售業的中小企，在現成基礎數碼方案中，挑選合適方案及申請配對資助。這些方案將集中在電子支付及店面銷售、線上推廣及客戶管理系統三方面，預計最少8,000家合資格中小企受惠。

匯聚人才

陳茂波指，港府近年推出包括「高才通」等多項搶人才措施。過去一年多，各項人才入境計劃共批出超過14萬宗申請，當中約10萬名人才已抵港。勞工及福利局會在今年年中檢討相關安排，確保措施具競爭力及有效應對人力需要。

在「高才通」計劃下獲批的人士，平均年齡中位數為35歲，6成為已婚人士，普遍攜同家人來港。超過一半抵港半年或以上的人才已獲聘，他們每月收入中位數約5萬元。

旅遊業前景明朗

陳茂波表示，隨着旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。

消費券有助經濟

陳茂波稱，政府回顧去年經濟，陳茂波指，推出消費券計劃及其他活動和措施，如「開心香港」、「香港夜繽紛」等支持下，加上住戶入息持續增加，去年私人消費開支實質明顯回升7.3%。整體投資開支亦隨着經濟恢復而反彈10.8%。

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訪港旅客去年大幅回升至約3400萬人次，第四季的數字恢復至2018年同期的百分之58。全年旅遊服務輸出大升，運輸服務輸出亦隨之增加，帶動整體服務輸出全年顯著增長百分之21.2。

演辭文本、摘要單張等資料，將於全港各區民政諮詢中心，部分政府辦公樓、公屋商場、公共圖書館等地派發。

完成在立法會宣讀預算案之後，陳茂波下午3時會舉行記者會，電視台於晚上7時半舉行《財政預算案論壇》。而在周四早上8時，陳茂波將出席電台節目《財政司司長熱線》。

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責任編輯：TOPick港聞組