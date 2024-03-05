填詞L丨導演黃綺琳真實故事改編　鍾雪瑩吳冰齊拍戲院禮儀影片

▲ 《填詞L》眾演員拍百老匯院線戲院的全新禮儀片。

《金都》導演黃綺琳執導新片《填詞L》由鍾雪瑩主演，陳毅燊、葛民輝、吳冰、鄧麗英、ANSONBEAN、戴玉麒、陳書昕 、何求等演出。影片，繼早前包下戲院舉行「聖誕聯歡會」，以及農曆新年前在旺角街頭親寫揮春，《填詞L》眾演員再聚首，化身「睇戲L」拍黃綺琳及黃鐦導演執導的全新百老匯院線戲院禮儀片。



影片講述兩名電影迷鍾雪瑩及戴玉麒於戲院萍水相逢的故事，影片開出先有鍾雪瑩、吳冰、鄧麗英、陳書昕結伴到戲院欣賞電影，而戴玉麒則與ANSONBEAN及何求於戲院相聚。

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▲ 《填詞L》演員拍戲院禮儀片。

平行時空延續

鍾雪瑩與戴玉麒冥冥之中常前後腳到戲院，二人互不相認卻從未碰見，怎料卻於一段時間後，因為周祉君飾演的「講電話自私L」才正式互相認識，更一個爆谷兩份分，將《填詞L》戲中的「羅穎詩」及「宅聰」一段情，在另一個平行時空延續下去，實為《填詞L》上映前終極大型宣傳。

鍾雪瑩指：「一直都特別喜歡到戲院睇戲，好榮幸上年同吳冰一同成為香港亞洲電影節大使，感謝大會為我準備一張Pass，讓我可以好好利用這張pass到戲院不停睇戲。」而眾人協力演出的戲院禮儀影片，即日起於百老匯院線電影播放前登場。

▲ 《填詞L》演員拍戲院禮儀片。

導演真實故事改編



而電影《填詞L》由導演黃綺琳真實故事改編，與監製黃鐦斥資近300萬自資拍攝，以喜劇的包裝，卻不失尋找自我價值的個人風格。

導演黃綺琳指：「我從小對廣東歌詞創作有濃厚的興趣，苦追填詞夢多年，最後把失敗的經歷寫成《我很想成為文盲填詞人》一書。因為編導首部劇情電影《金都》 ，令我再有機會再寫歌詞。」

她續稱：「《金都》的原創電影歌曲更令我以填詞人身份提名金馬獎及金像獎。想起自己曾經的熱血，我決定把這段令我念念不忘的追夢過程化為電影故事。廣東歌習慣先曲後詞，歌詞必須高度配合旋律地創作，難度遠高於其他不講究歌詞聲調的語言。如英日韓語。被旋律束縛限制的粵語歌詞看似妥協委屈，卻因不斷地的自我要求與鍛練成就頂尖的技法、超凡的能耐、優秀的作品。」

▲ 《填詞L》演員拍戲院禮儀片。

囊括金像獎三項提名

而導演黃綺琳今年再度憑親自執筆《填詞魂》第二度角逐香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，呼應電影中填詞L的熱血與堅持一面，努力總會被人看見。



《填詞L》囊括本屆香港電影金像獎三項提名，包括女主角鍾雪瑩提名「最佳女主角」、「最佳原創電影歌曲」及「最佳原創電影音樂」，早前更榮獲第60屆金馬獎頒獎典禮兩項提名，包括女主角鍾雪瑩提名「最佳女主角」及黃綺琳提名「最佳改編劇本」。

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