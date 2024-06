認清3大風險  及早保護髖關節

髖關節是人體最大關節,連接盤骨和大腿骨,負責支撐身體重量及控制下肢活動1,2。一旦關節表面的軟骨受到破壞或磨蝕,便會引發髖關節炎,做一些基本動作如站立、行走、彎腰等都會感到僵硬乏力,甚至出現長期痛楚1。香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床助理教授洪煜華醫生表示,本港患者主要因退化、創傷或先天因素導致髖關節炎,早期可透過藥物或注射治療紓緩症狀,若情況惡化,可考慮手術方案置換人工關節,改善活動能力3。



三類高危人士



髖關節炎主要涉及三項高危因素,髖關節由股骨頭及髖臼組成,關節面被柔軟的軟骨所覆蓋,當軟骨慢慢磨蝕或受到創傷,會失去緩衝作用,以致痛楚僵硬3。這類患者一般較為年長,由於關節經年累月磨損,形成退化性關節炎3。

第二類是髖關節盂唇撕裂,較常發生在年輕患者身上,其成因經常被大眾忽略3。洪醫生解釋:「髖臼外圍有一個類似半月板的組織,名為盂唇,功用就像汽車的避震器,當盂唇撕裂,會令髖關節活動不正常,壓力隨之增加,加速退化。很多時病人做大量伸展動作,如芭蕾舞、瑜伽、體操等運動,因過度拉扯,會令軟骨關節或軟組織受損。」

第三項成因同樣較多發生在年輕患者身上,原因是先天髖關節結構發育不全3,「幸好這種情況在香港並不常見,因本港嬰兒出生後,會定期到母嬰健康院進行體檢,一發現髖關節有問題,早期已轉介到專科進行跟進及預防,所以比較少見嚴重的髖關節發育不全個案。」



仔細問診加X光診斷



髖關節的位置比較深入,從外觀上難以察覺病徵,醫生需要向病人仔細問診,並配合X光診斷分類。如早期發現,骨與骨之間仍有虛位,當中可能有些少骨刺;但後期虛位會消失,出現骨磨骨的現象4。洪醫生特別提到,初期的痛楚位置未必是原位,因髖關節有時會影響膝蓋關節4,「病人如持續膝痛,但檢查不到任何問題,建議再照髖關節,否則過早當作其他關節問題處理便會捉錯用神。」



四階段治療方案

治療方案以改善生活為先,目前治療髖關節炎的方式主要分為四個階段:

第一階段:肌肉訓練3

初期可透過控制體重和適量運動改善關節狀況。根據醫管局研究顯示,病人接受鍛鍊肌肉的系統訓練後,有效減輕痛症,甚至有患者由輪候換骹變為不用做手術。

第二階段:藥物治療3,5

處方藥物會選用撲熱息痛及非類固醇消炎藥物,兩者均有效紓緩痛楚。不過洪醫生提醒患者,長期服用非類固醇消炎藥物會傷胃和腎,需留意服用分量和時間。

第三階段:注射治療3,6,7

中期病人可採用注射式治療,於關節腔內注射藥物,發揮潤滑作用以減少痛楚。由於髖關節位置深入,為確保準確度,注射時需配合X光或照聲波確認落針位置。每次療程一至兩針,選擇藥物較常見的有類固醇,其藥效相對較短,約維持數月;另一種為透明質酸,效用維持較長,約半年至一年不等,直至患者病徵再次出現才需要補針。不過注射治療屬短暫式紓緩,目前未有研究證實可以減慢退化或預防退化,成效亦因人而異。

第四階段:手術治療3,8,9

如保守治療未能有效控制病情,患者可以考慮換骹,即全髖關節置換手術。過程需要將髖臼和股骨頭更換,將人工關節固定在骨內。礙於股骨頭本身面積較細,如長期磨蝕或病人有骨質疏鬆情況,骨骼可能缺損,增加關節置換的難度。洪醫生坦言香港有很多年紀較大的病人,拖到最後才換骹,「中間不止影響日常生活,亦有機會將簡單的手術變得複雜。」

何時是進行髖關節置換手術的最佳時機呢﹖要視乎症狀對日常生活的影響,「若病人經常出現痛楚,影響日常活動,甚至令身心飽受困擾,有研究指出,長期不動,嚴重的話可能引發不同的內科病症,因此不要強忍痛楚,及早向骨科醫生詳細了解利弊再作決定。」



好好保養人體機件



洪醫生強調髖關節置換手術是最後而非最佳方案,「人工關節始終不是自己原來的關節,所以最理想是預防勝於治療。」近年香港人愈來愈著重健康,積極做運動,但很多時缺乏熱身、過度練習,可能引致意外受傷,尤其現時流行伸展運動,要留意勉強拉筋容易傷及關節,應該量力而為,循序漸進,同時亦要保持適量肌肉訓練,減少運動創傷的機會。「關節是人體的機件,用得多自然會有耗損,當人的壽命愈長,零件的保養變得更重要,日常不要將關節用得太盡,好好管理體重,選擇適當運動,遇上創傷要及早處理,都是保護髖關節的有效方法。10」

(特約)