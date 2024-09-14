職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂

▲ 打工仔盤點10個上司離譜行為。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

【Executive Mommy/職場文化/上司行為/上司下屬】好上司可遇不可求！本Mommy最喜歡上網看看職場八卦事，見到有名打工仔在網上發文，分享其公司的極品上司行為，引起不少網民共鳴，當中包括吃飯AA制、要求同事主動加班、去廁所要計時等等，不過以上行為原來未算最離譜！

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上司下屬｜打工仔列10個極品上司行為

最近有網民於連登討論區以「一人一個痴線上司行為」為題發帖，指公司有新同事入職，於是整個團隊一起吃Welcome Lunch（迎新午餐），但由於同事太多，需要分兩枱用膳，結果上司只為與自己同枱的同事埋單，另一枱的同事要自己付錢。

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上司下屬｜1.吃飯要求AA制

帖文引起眾多打工仔的共鳴，並紛紛力數上司的難頂行為，有不少網民分享親身經驗，指上司更要求吃飯AA制，「welcome lunch請食雙餸飯仲要唔包嘢飲」、「welcome lunch淨請新同事，其他人食自己」、「我上司唔會有welcome/farewell lunch，團年飯AA制」。

上司下屬｜2.拒絕員工請假

有網民分享請假的離譜經歷，指「新年唔俾人放假，要人返去OT」、「結婚唔俾連續放假，要放兩日返一日」，「我張醫生紙話個醫生寫個病歷好花，睇唔清楚，要我叫個醫生寫過」，甚至有網民表示「同事有親人過身，火化嗰日打去問同事火化完未，可唔可以返公司」、「唔畀同事睇醫生，產檢每睇一次都照肺，搞到同事產前抑鬱」。

上司下屬｜3.要求員工加班

不少網民都呻上司要求員工加班，「新年返工第一日就開會，叫同事今年自動自覺OT多啲，幫公司做多啲」、「同我哋講做得呢行預咗會OT，跟住逼人OT，但我公司OT係冇錢嘅」。

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上司下屬｜4.捉同事遲到

很多打工仔都試過遲到，有網民表示，「返散工遲咗兩分鐘入門口，佢叫我直接沿路返屋企，今日唔洗我返，返工第一日就兇我話，被佢發現玩手機會沒收」，令他不禁感嘆「以為自己返緊中學」。

上司下屬｜5.去廁所要計時

去廁所是正常的生理需要，不過有網民透露，上司不允許員工在開會期間去廁所，甚至「計住人去幾耐廁所，跟住再話人去咗好耐」，相當誇張。

上司下屬｜6.新年不派利是

有打工仔表示上司孤寒，新年時不派利是，甚至「派公司封開工利士當自己派咗」，有網民笑言收到20元利是已經知足，「我好啲，新年有派，但得廿蚊」。

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上司下屬｜7.要求員工放工後聽電話

相信不少人都最怕收工後仍收到老細電話和訊息，有網民分享經歷，指「沖涼聽唔到電話，叫我以後沖涼都要帶埋手提」。

上司下屬｜8.要求員工秒覆訊息

有網民指初入職時遇到極品上司，凡事都透過電郵交代，「坐隔你一個位，但咩都用email交代同溝通，見你唔覆佢就企見身望住你，先開口同你講做乜唔睇email」。

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上司下屬｜9.上司接受同事無理投訴

有打工仔分享，自己遭同事投訴「伸懶腰影響公司士氣」，結果每天都在家工作（Work From Home， WFH）的上司竟認為投訴成立，讓他以後不要伸懶腰，該名打工仔表示「之後一個月我自己遞信走」。

上司下屬｜10.雙面人上司

有網民分享遇到雙面人上司，人前人後兩個樣「喺佢房嘅時候，佢會人身攻擊，話我唔識做人，係咪唔想撈，當佢嚟我個位嗰陣，其他同事喺附近，扮晒教我嘢，好似好好人咁，其他同事都覺得佢好好」。

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