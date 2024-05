脫髮年輕化及早用藥減禿頭危機

禿頭向來是男士大忌,不要說中老年人,現在走在街上,亦看見很多年輕男士也有禿頭現象。可惜不少患者脫髮初期也諱疾忌醫,寧信偏方、食療或標榜生髮的洗護髪用品以改善脫髮問題,以致錯失治療的黃金時期。皮膚科專科醫生胡惠褔醫生直言,脫髮患者如能及早求醫,對症下藥,其實可有機會制止脫髮,或可避免造成禿頭。



禿頭影響外觀 令患者失去自信

胡醫生表示,男性脫髮成因其實有很多,當中,絕大部分都與家族遺傳的男性型脫髮(雄激素性脫髮)有關;另外,生活習慣不良、壓力、疾病和藥也可能加劇或導致脫髮問題出現。 「男性型脫髮主要由遺傳和荷爾蒙因素引起,患者的毛囊因對雄激素特別敏感,至使毛囊萎縮,導致脫髮。男性型脫髮的患者一般呈現頭頂頭髮稀疏,或髮線後移,形成我們俗稱的『M』字額。」雖說禿頭不會危及健康,但它會影響外觀,而令患者失去自信和吸引力,甚至影響社交或工作,對身心帶來負面的影響。

▲ 不少人諱疾忌醫,自覺脫髮初期可靠偏方,如在頭皮上塗抹生薑治療脫髮,治療不好脫髮之餘,更會刺激皮膚。

誤信偏方增髮 隨時適得其反

脫髮問題雖然不能完全根治,但若能及早治療仍然有救,可惜不少人諱疾忌醫,自覺脫髮初期可靠偏方,如在頭皮上塗抹生薑治療脫髮,結果治療不好脫髮之餘,更會刺激皮膚,加劇脫髮問題;另外,不少患者亦喜歡選用坊間標榜有助頭髮再生的洗護髮產品,唯大部分聲稱有效改善脫髮的產品所含的成分,並無足夠醫學實證,成效存疑,部分產品更有機會加入化學成分,造成頭皮嚴重敏感甚至導致脫髮,適得其反。胡醫生重申,誤用偏方或欠缺科研實證的洗護髮產品,隨時得不償失,故發現問題時,最好及早求醫,徵詢醫生意見才能對症下藥。

▲ 對於遺傳性男性型脫髮的患者而言,可以服用阻止男性荷爾蒙影響毛囊功能的口服藥物 非那雄胺來治療脫髮。

採用口服藥物治療 從根源改善問題

胡醫生直言,脫髮的治療方式主要取決於脫髮的原因。 對於遺傳性男性型脫髮的患者而言,可以服用阻止男性荷爾蒙影響毛囊功能的口服藥物非那雄胺來治療脫髮,從根源上改善問題,並可合併外用米諾地爾生髮水,幫助減慢脫髮並促進部分頭髮重生。不過需要注意的是,口服藥物需要長期服用才可發揮功效,治療期可能持續數月至數年不等,患者必須耐心接受治療,醫生亦會根據患者的病情進展和副作用反應來調整用藥劑量。副作用包括性慾降低、精液減少等¹,但發生機率並不算十分普遍,患者應按醫生指示適當用藥。

胡醫生引述一名 19 歲開始因遺傳出現男性型脫髮的年輕患者為例,指出該名患者最初發現出現脫髮問題時,雖曾持續 1 年使用生髮洗頭水,但效果不明顯。後來患者向皮膚專科醫生求醫,確診為男性型脫髮,並以外用米諾地爾生髮水及處方口服藥物 非那雄胺作針對性治療。經過約 1 年的藥物治療,該患者的脫髮問題明顯改善,部分頭髮甚至重新生長,該患者目前仍按照醫生指示在持續用藥。

