香港博物館2024｜香港18大親子博物館合集　免費參觀探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】

▲ 一文看清香港18間親子博物館，內文附開放時間及收費，即看博物館攻略！

【香港博物館2024/親子好去處/免費好去處/室內好去處/康文署博物館】家長想小朋友輕鬆玩樂同時學習歷史、科學、藝術等元素，一家大小到博物館絕對是首選！TOPick為大家整合及精選了本地18間親子博物館，上至天文下至地理，從古樸文物到現代藝術，香港獨有歷史文化，與鐵路、消防、海事相關的博物館都應有盡有，內文附開放時間及收費，即看香港博物館攻略！

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香港博物館2024｜1. 香港太空館

▲ 香港太空館其獨特蛋形外殼設計，已是香港的地標之一。（相片來源：經濟日報資料相片）

香港太空館其獨特蛋形外殼設計，已是香港的地標之一。香港太空館佔地1,600平方米，設有兩個展覽廳，分別為「宇宙展覽廳」和「太空探索展覽廳」，展出逾100件展品，其中約有七成屬互動展品，配合燈光效果和環境布置，介紹天文及太空科技新知。現時展覽為探討黑洞的謬論與真相，對神秘的黑洞有興趣的小朋友千萬不要錯過。

香港太空館有3齣天文電影於演講廳上映，均即場免費入座，座位先到先得，設有英語旁述，配以中文字幕。

▲ 香港太空館有3齣天文電影於演講廳上映。（網頁截圖）

▲ 讓你和孩子可以一嘗「登上月球」的滋味，探究無窮無盡的宇宙奧秘。（香港旅遊發展局相片）

親子博物館 香港太空館 休館日 逢星期二（逢星期三常設展覽免費入場） 地址 尖沙咀梳士巴利道10號 官網連結 【按此連結】 門票費用 【按此購票詳情】

香港博物館2024｜2. 香港科學館

▲ 香港科學館展出紅樹的根部。（香港科學館官網）

生活離不開科學，想小朋友走出課室，學習光學、聲學、力學、電磁學、生態的知識，不妨來到香港科學館。樓高4層的香港科學館，提供逾500件展品，讓小朋友透過親身嘗試和動手操作，大人、小朋友都可探索科學的樂趣。當中「兒童天地」展品部分選自巴黎法國科學工業城的「兒童城」展覽，特別適合年幼兒童發揮想像力，一起完成任務，展開科學探索的旅程！

5月至6月科學館逢星期三、六及日，設有「生物多樣性工作坊」，供給展覽參觀人士即場免費參加，探討動植物的生態。例如：「香港鯨豚的健康檢查」、「與麻鷹飛」、「雨林奇趣錄」等。

最近矚目的展覽必數「極地科研與氣候變化展覽」，由即日至6月26日期間，展出出雪龍2號模型，介紹極地的生態和自然環境、中國在極地考察的各種設施，還有在極地收集的生物標本。展覽位於香港科學館一樓大堂，均免費入場，更多詳情：【按此連結】

親子博物館 香港科學館 休館日 逢星期四（逢星期三常設展覽免費入場） 地址 尖沙咀東部科學館道2號 官網連結 【按此連結】 門票費用 【按此購票詳情】

香港博物館2024｜3. 消防及救護教育中心暨博物館

▲ 消防及救護教育中心暨博物館展出消防及救護車輛。（官網相片）

消防迷必到！想親身體驗消防員及救護服務，家長不妨帶小朋友來消防及救護教育中心暨博物館。這裡除了詳盡介紹香港消防處150多年的歷史、文化和發展。設有四層展示廳展出多個互動體驗區，分別有「消防及救護車輛展覽區」、「社區應急準備教育」 、「消防服務展覽區」等，致力向市民教育及推廣基本消防安全和救護知識、遇到火警時的應變方法與及公眾急救技巧等。博物館現正接受個人/團體申請參觀，參觀費用全免。

▲ 消防及救護教育中心暨博物館設有四層展示廳。（官網相片）

親子博物館 消防及救護教育中心暨博物館 休館日 逢星期三休館 地址 九龍將軍澳百勝角路11號 官網連結 【按此連結】 入場門票 免費參觀【按此網上預約】

香港博物館2024｜4. 香港鐵路博物館

面積6,500平方米的香港鐵路博物館，是在舊大埔墟火車站原址上改建而成的戶外博物館，亦是香港文化博物館分館之一。舊大埔墟火車站建於1913年，是全港唯一具中式建築風格的車站，2023年是建成110周年紀念。展示香港鐵路的發展歷程，重塑昔日鐵路的軌跡。另設多媒體項目，以生動有趣的方式帶領參觀人士穿梭鐵路今昔。

鐵路迷要留意博物館新增展品—「60號柴油電動機車」，見證了香港80至90年代的鐵路貨運發展。

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親子博物館 香港鐵路博物館 休館日 逢星期二休館 地址 香港大埔大埔墟崇德街13號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜5. 葛量洪號滅火輪展覽館

▲ 葛量洪號滅火輪展覽館展出獨特的消防文物，增進市民對香港海上救援工作的認識。（民政事務總署 官網相片）

帶小朋友登上龐大的消防船，又可以認識消防員海上救援工作的知識，十分有意義！面積約1,200平方米的葛量洪號滅火輪展覽館，展出獨特的消防文物，增進市民對香港海上救援工作的認識。

「葛量洪號」滅火輪在香港建造，並於1953年投入服務，原是香港消防處滅火輪隊的旗艦，曾參與無數船舶及沿岸火警的撲救和海上救援任務。在2002年退役後被香港歷史博物館列為藏品，妥善裝置在展覽館內，並於2007年開放予市民參觀。

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▲ 葛量洪號滅火輪展覽館於1953年已投入服務。（民政事務總署 官網相片）

親子博物館 葛量洪號滅火輪展覽館 休館日 逢星期二休館 地址 香港鰂魚涌公園 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜6. 香港海防博物館

▲ 堡壘炮台於1887年投入運作，共有兩個炮位，是整個鯉魚門要塞中射程最遠的火炮。（官網相片）

想讓小朋友跳出書本，親眼目睹炮台的建築，了解香港的海防和軍事變遷，來到香港海防博物館最合適不過！博物館是以軍事為主題的博物館，由舊鯉魚門炮台改建而成。博物館有室內及戶外展區，分別是8樓堡壘及史蹟徑。

常設展覽設在山嶺上的鯉魚門堡壘內，由窖室改建的11個主題展覽廳組成，展示自唐代以來香港的海防和軍事變遷，以及香港抵禦日本侵華的歷史。當中一大特色是鯉魚門軍事要塞史蹟徑，以軍事為主題的步行徑涵蓋了24個史蹟點，見證着昔日軍事要塞的點滴。

▲ 布倫南魚雷發射站及其配套設施建於1892至1894年，分布在近岸的山上。（官網相片）

親子博物館 香港海防博物館 休館日 逢星期四休館 地址 香港筲箕灣東喜道175號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜7. 香港故事館

▲ 香港故事館位於藍屋，前身為灣仔民間生活館。（香港旅遊發展局相片）

想讓小朋友進一步了解灣仔的風土人情，必到位於藍屋的香港故事館，前身為灣仔民間生活館。展館定期舉辦多元化的社區文化活動，包括展覽、工作坊、社區導賞等，推廣本土文化特色。「香港故事館」同時舉辦社區文化藝術活動，如電影放映、音樂會等，期望活化社區，並作為社區平台，促進社區互動交流。

親子博物館 香港故事館 休館日 逢星期三休館 地址 灣仔石水渠街72A地下 官網連結 【按此連結】 免費參觀（其他工作坊除外）

香港博物館2024｜8. 香港文化博物館

▲ 館內藏品涵蓋香港以至華南地區的歷史、文化和藝術範疇。（香港旅遊發展局相片）

面積達7,500平方米的香港文化博物館，設有12個展覽館，包括瞧潮香港60+、金庸館、粵劇文物館及兒童探知館等，專題展覽館在不同時間推出多元化的展覽主題，以提高參觀者對文化藝術的興趣。

另外，館內設有兒童探知館，分為8個學習遊戲區，大部分展品特別為4至10歲的兒童設計。展館亦設有「香江童玩」展覽，展出本港設計、製造或銷售的玩具，小朋友可以細看香港玩具的發展，一睹古董玩具。

親子博物館 香港文化博物館 休館日 逢星期二休館 地址 沙田文林路1號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜9. 香港歷史博物館

▲ 香港歷史博物館帶領小朋友深入認識香港的歷史文化。（官網相片）

香港歷史博物館帶領小朋友深入認識香港的歷史文化，「香港故事」常設展現正進行更新工程，在新的常設展推出前舉辦「經典再現——香港故事精華展」，展出約460組精選展品及約210張照片，將「香港故事」的精髓重現。

除此之外，香港歷史博物館於即日至8月7日舉辦「天地之中 ─ 河南夏商周三代文明展」，展覽精選超過150件（套）河南博物院以及省內十多家文博機構的珍藏，讓市民從中國最早的王朝濫觴，認識中國古代的文明和歷史。

親子博物館 香港歷史博物館 休館日 逢星期二休館 地址 尖沙咀漆咸道南100號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜10. 大坑火龍文化館

▲ 大坑火龍文化館記錄了有140年歷史的大坑中秋舞火龍傳統文化。（大坑火龍文化館官網相片）

大坑中秋舞火龍活動是第三批國家級非物質文化遺產名錄之一。始於1880年的大坑中秋舞火龍活動，已經有140年歷史。每年在中秋節前後的三個晚上，即農曆八月十四（迎月）、十五（賞月）、十六（送月），火龍都會在大坑社區內舞動巡遊，寓意保佑大家合境平安。中秋舞火龍已成為大坑每年的重要活動。在鑼鼓聲帶領下，近300人舞動著插上逾萬多枝線香的巨大火龍，穿梭大坑一帶的大街小巷，氣勢十足。爸媽可以藉著這次機會，讓孩子認識傳統文化。

▲ 每年在中秋節前後的三個晚上，，火龍都會在大坑社區內舞動巡遊。（大坑火龍文化館官網相片）

親子博物館 大坑火龍文化館 休館日 逢星期一休館 地址 香港銅鑼灣大坑書館街十二號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜11. 聯和市場城鄉生活館

▲ 活化聯和市場成為聯和市場城鄉生活館為第五期歷史保育計劃的其中一個項目。

獲評為三級歷史建築的聯和市場，也是「活化歷史建築伙伴計劃」歷史建築名單之一。該館保留了當年聯和市場的外形、檔口間隔、掛肉架。為不同對象設計適切的節目及導賞團，並透過展館及定期展覽，增加市民對城鄉生活、文化及習俗的認識。

同場加映：親子好去處丨三級歷史建築聯和市場完成活化 城鄉生活館5月4日開幕

親子博物館 聯和市場城鄉生活館 休館日 逢星期三休館 地址 新界粉嶺聯和墟 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜12. 前粉嶺裁判法院

▲ 《毒舌大狀》有多場重頭法庭戲在前粉嶺裁判法院拍攝。（劇照）

《第42屆香港電影金像獎》最佳電影由黃子華主演的《毒舌大狀》奪得。早在電影上映不久，票房經已衝破6,000多萬票房，電影不止掀起話題，連拍攝地點都受關注，當中拍攝多場重頭法庭戲的前粉嶺裁判法院，現時開放免費導賞團，大家只要到網上報名便可入內參觀庭內的裁判官席、犯人欄、拘留室等。

前粉嶺裁判法院早年經已設立免費導賞團，讓參加者了解昔日法院的建築。法院於1961年啟用，是新界第一所裁判法院，2012年通過政府「第三期活化歷史建築伙伴計劃」，2019年復修成為「香港青年協會領袖學院」，以培育新一代青年人才。經活化後，一號法庭已改成數瑪會議廳，有3個拘留室改為活動室，另外一間拘留室則保留原貌。

▲ 香港青年協會領袖學院安排青年文化大使擔任導賞員，帶領訪客穿梭於法院內不同的角落。（香港青年協會領袖學院網頁）

同場加映：金像獎2024｜最佳電影《毒舌大狀》取景地 前粉嶺裁判法院設免費導賞團【附預約方法】

親子博物館 前粉嶺裁判法院 休館日 未有提供 地址 粉嶺馬會道302號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀；預約免費導賞團【按此】

香港博物館2024｜13. 香港醫學博物館

▲ 香港醫學博物館承載著香港的醫學發展史，是世上率先以中西方病理作比較的博物館之一。（官網相片）

香港醫學博物館承載著香港的醫學發展史，是世上率先以中西方病理作比較的博物館之一。展覽有中國傳統草藥店、舊病理檢驗室、香港防癆心臟及胸病協會展覧廳等。博物館最新展覽為「現代醫學」，概述現代醫學的發展，而且展示首個醫學專科是婦產科展覽。博物館不時用於舉辦工作坊和講座。

親子博物館 香港醫學博物館 休館日 逢星期一休館 地址 上環半山堅巷2號 官網連結 【按此連結】 門票費用 【按此購票詳情】

香港博物館2024｜14. 香港藝術館

▲ 香港藝術館成立於1962年，經過翻新。（香港藝術館提供）

香港第一所公營美術館，守護超過19,500套藝術珍品，反映了香港作為國際都會的文化系譜與承傳。比照了古今、中西、本地以至國際，演繹多元萬象的藝術世界，讓藝術連結生活。

香港藝術館是一個包羅萬象的藝術世界，不單有中國書畫、書法展。大家不妨留意由六十位來自不同文化背景、擁有不同能力的小朋友和年青人創作的「細世界明日樂園」，由即日至明年1月1日展出，讓觀眾透過遊戲，在藝術和生活中尋找多元和共生。

另外，即日至6月26日於藝術館5樓大堂，有伊藤彦子的《陽光下的生日快樂Likeboxes》藝術裝置，裝置展現着366個發亮的「生日信箱」，給有緣人送上充滿誠意和生日卡，爸媽和小朋友一同感受文字的溫度！藝術館現舉行「小腦袋‧大發現」活動，為2-6歲幼兒提供的網上親子藝術啟蒙資源，讓家長和小孩子在輕鬆的學習過程中，進入多元萬象的藝術世界。

親子博物館 香港藝術館 休館日 逢星期四休館 地址 尖沙咀梳士巴利道10號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜15. 大館

▲ 大館位於「舊城中環」的宏偉建築群曾是香港結合執法、司法及懲教的重地。（香港旅遊發展局相片）

大館位於「舊城中環」的宏偉建築群曾是香港結合執法、司法及懲教的重地。如今，它搖身一變，成為了一所古蹟和藝術館。館內有16座經保育活化的歷史建築，包括前中區警署、中央裁判司署、監獄操場及域多利監獄，以及兩棟由國際知名建築師事務所Herzog & de Meuron設計的當代建築：賽馬會藝方和賽馬會立方。 歡迎大家前來觀賞！

▲ 域多利監獄B 倉與 D 倉感受鐵窗生活。（大館提供）

親子博物館 大館 休館日 賽馬會藝方逢星期二休館 地址 香港中環荷李活道10號 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜16. 茶具文物館

▲ 茶具文物館成立40周年，一同感受中國人的飲茶文化和歷史！（香港旅遊發展局相片）

中國瓷器享負盛名，擁有豐富而悠久的歷史，遠銷世界各地。常設展覽介紹中國人的飲茶歷史，亦展出珍貴陶瓷及晚明至現代的中國印章。為慶祝茶具文物館成立40周年，推出了一套以「中外茶具選粹」為主題的紀念郵票。

爸媽要留意由即日至9月30日設有最新專題展覽「文人文玩 — 中國文人用具與茶生活」讓大家認識現代中式茶席的基本配置，並可親自設計屬於自己的茶席。

親子博物館 茶具文物館 休館日 逢星期二休館 地址 香港中區紅棉路10號（香港公園內） 官網連結 【按此連結】 入場安排 免費參觀

香港博物館2024｜17. 西九文化區M+

▲ 香港西九文化區的M+規模可媲美世界知名的現當代視覺文化博物館。（Herzog & de Meuron提供）

亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+位於香港西九文化區，於2021年正式開幕。M+的當代文化藏品來自香港本地、其他大中華地區，以至世界各地，當中包括視覺藝術、設計及建築、流動影像範疇的不同媒介作品。大樓總建築面積約 6.5萬平方公尺，單是展廳面積已佔1.7萬平方公尺。

▲ M+大樓除了展覽空間及可以飽覽維多利亞港景色的天台花園外，位於北天台花園的M+遊戲地景也同樣值得參觀。（Herzog & de Meuron提供）

親子博物館 西九文化區的M+ 休館日 / 地址 西九龍博物館道38號 官網連結 【按此連結】 門票費用 【按此購票詳情】

香港博物館2024｜18. 香港故宮文化博物館

家長可以趁假日帶小朋友去一睹故宮9大展廳的珍貴藏品。西九文化區亦有不少草地空間，適合一家大細假日休憩。香港故宮文化博物館展示故宮博物院及世界各地的珍貴藏品，包括900件由北京故宮借出的國寶級文物。除參觀展品，故宮也設文創產品期間限定專櫃，售賣與故宮有關的書籍和文創產品。另外，館內設有3間食肆，分別為中式、西式餐廳及咖啡廳。香港故宮舉辦一系列教育活動，提升公眾觀賞文化藝術的興趣和能力。

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親子博物館 香港故宮文化博物館 休館日 逢星期二休館 地址 九龍西九文化區博物館道8號 官網連結 【按此連結】 門票費用 【按此購票詳情】

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