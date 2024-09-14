香港博物館2024｜香港18大親子博物館合集 免費參觀探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】
撰文： 黃諾韶
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【香港博物館2024/親子好去處/免費好去處/室內好去處/康文署博物館】家長想小朋友輕鬆玩樂同時學習歷史、科學、藝術等元素，一家大小到博物館絕對是首選！TOPick為大家整合及精選了本地18間親子博物館，上至天文下至地理，從古樸文物到現代藝術，香港獨有歷史文化，與鐵路、消防、海事相關的博物館都應有盡有，內文附開放時間及收費，即看香港博物館攻略！
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香港博物館2024｜1. 香港太空館
香港太空館其獨特蛋形外殼設計，已是香港的地標之一。香港太空館佔地1,600平方米，設有兩個展覽廳，分別為「宇宙展覽廳」和「太空探索展覽廳」，展出逾100件展品，其中約有七成屬互動展品，配合燈光效果和環境布置，介紹天文及太空科技新知。現時展覽為探討黑洞的謬論與真相，對神秘的黑洞有興趣的小朋友千萬不要錯過。
香港太空館有3齣天文電影於演講廳上映，均即場免費入座，座位先到先得，設有英語旁述，配以中文字幕。
|親子博物館
|香港太空館
|休館日
|逢星期二（逢星期三常設展覽免費入場）
|地址
|尖沙咀梳士巴利道10號
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香港博物館2024｜2. 香港科學館
生活離不開科學，想小朋友走出課室，學習光學、聲學、力學、電磁學、生態的知識，不妨來到香港科學館。樓高4層的香港科學館，提供逾500件展品，讓小朋友透過親身嘗試和動手操作，大人、小朋友都可探索科學的樂趣。當中「兒童天地」展品部分選自巴黎法國科學工業城的「兒童城」展覽，特別適合年幼兒童發揮想像力，一起完成任務，展開科學探索的旅程！
5月至6月科學館逢星期三、六及日，設有「生物多樣性工作坊」，供給展覽參觀人士即場免費參加，探討動植物的生態。例如：「香港鯨豚的健康檢查」、「與麻鷹飛」、「雨林奇趣錄」等。
最近矚目的展覽必數「極地科研與氣候變化展覽」，由即日至6月26日期間，展出出雪龍2號模型，介紹極地的生態和自然環境、中國在極地考察的各種設施，還有在極地收集的生物標本。展覽位於香港科學館一樓大堂，均免費入場，更多詳情：【按此連結】
|親子博物館
|香港科學館
|休館日
|逢星期四（逢星期三常設展覽免費入場）
|地址
|尖沙咀東部科學館道2號
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|門票費用
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香港博物館2024｜3. 消防及救護教育中心暨博物館
消防迷必到！想親身體驗消防員及救護服務，家長不妨帶小朋友來消防及救護教育中心暨博物館。這裡除了詳盡介紹香港消防處150多年的歷史、文化和發展。設有四層展示廳展出多個互動體驗區，分別有「消防及救護車輛展覽區」、「社區應急準備教育」 、「消防服務展覽區」等，致力向市民教育及推廣基本消防安全和救護知識、遇到火警時的應變方法與及公眾急救技巧等。博物館現正接受個人/團體申請參觀，參觀費用全免。
|親子博物館
|消防及救護教育中心暨博物館
|休館日
|逢星期三休館
|地址
|九龍將軍澳百勝角路11號
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|入場門票
|免費參觀【按此網上預約】
香港博物館2024｜4. 香港鐵路博物館
面積6,500平方米的香港鐵路博物館，是在舊大埔墟火車站原址上改建而成的戶外博物館，亦是香港文化博物館分館之一。舊大埔墟火車站建於1913年，是全港唯一具中式建築風格的車站，2023年是建成110周年紀念。展示香港鐵路的發展歷程，重塑昔日鐵路的軌跡。另設多媒體項目，以生動有趣的方式帶領參觀人士穿梭鐵路今昔。
鐵路迷要留意博物館新增展品—「60號柴油電動機車」，見證了香港80至90年代的鐵路貨運發展。
|親子博物館
|香港鐵路博物館
|休館日
|逢星期二休館
|地址
|香港大埔大埔墟崇德街13號
|官網連結
|【按此連結】
|入場安排
|免費參觀
香港博物館2024｜5. 葛量洪號滅火輪展覽館
帶小朋友登上龐大的消防船，又可以認識消防員海上救援工作的知識，十分有意義！面積約1,200平方米的葛量洪號滅火輪展覽館，展出獨特的消防文物，增進市民對香港海上救援工作的認識。
「葛量洪號」滅火輪在香港建造，並於1953年投入服務，原是香港消防處滅火輪隊的旗艦，曾參與無數船舶及沿岸火警的撲救和海上救援任務。在2002年退役後被香港歷史博物館列為藏品，妥善裝置在展覽館內，並於2007年開放予市民參觀。
同場加映：【親子好去處】免費參觀亞洲最大滅火輪「葛量洪號」 港島親子遊認識海上救援消防歷史
|親子博物館
|葛量洪號滅火輪展覽館
|休館日
|逢星期二休館
|地址
|香港鰂魚涌公園
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|【按此連結】
|入場安排
|免費參觀
香港博物館2024｜6. 香港海防博物館
想讓小朋友跳出書本，親眼目睹炮台的建築，了解香港的海防和軍事變遷，來到香港海防博物館最合適不過！博物館是以軍事為主題的博物館，由舊鯉魚門炮台改建而成。博物館有室內及戶外展區，分別是8樓堡壘及史蹟徑。
常設展覽設在山嶺上的鯉魚門堡壘內，由窖室改建的11個主題展覽廳組成，展示自唐代以來香港的海防和軍事變遷，以及香港抵禦日本侵華的歷史。當中一大特色是鯉魚門軍事要塞史蹟徑，以軍事為主題的步行徑涵蓋了24個史蹟點，見證着昔日軍事要塞的點滴。
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|香港海防博物館
|休館日
|逢星期四休館
|地址
|香港筲箕灣東喜道175號
|官網連結
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|入場安排
|免費參觀
香港博物館2024｜7. 香港故事館
想讓小朋友進一步了解灣仔的風土人情，必到位於藍屋的香港故事館，前身為灣仔民間生活館。展館定期舉辦多元化的社區文化活動，包括展覽、工作坊、社區導賞等，推廣本土文化特色。「香港故事館」同時舉辦社區文化藝術活動，如電影放映、音樂會等，期望活化社區，並作為社區平台，促進社區互動交流。
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|香港故事館
|休館日
|逢星期三休館
|地址
|灣仔石水渠街72A地下
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|免費參觀（其他工作坊除外）
香港博物館2024｜8. 香港文化博物館
面積達7,500平方米的香港文化博物館，設有12個展覽館，包括瞧潮香港60+、金庸館、粵劇文物館及兒童探知館等，專題展覽館在不同時間推出多元化的展覽主題，以提高參觀者對文化藝術的興趣。
另外，館內設有兒童探知館，分為8個學習遊戲區，大部分展品特別為4至10歲的兒童設計。展館亦設有「香江童玩」展覽，展出本港設計、製造或銷售的玩具，小朋友可以細看香港玩具的發展，一睹古董玩具。
|親子博物館
|香港文化博物館
|休館日
|逢星期二休館
|地址
|沙田文林路1號
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|【按此連結】
|入場安排
|免費參觀
香港博物館2024｜9. 香港歷史博物館
香港歷史博物館帶領小朋友深入認識香港的歷史文化，「香港故事」常設展現正進行更新工程，在新的常設展推出前舉辦「經典再現——香港故事精華展」，展出約460組精選展品及約210張照片，將「香港故事」的精髓重現。
除此之外，香港歷史博物館於即日至8月7日舉辦「天地之中 ─ 河南夏商周三代文明展」，展覽精選超過150件（套）河南博物院以及省內十多家文博機構的珍藏，讓市民從中國最早的王朝濫觴，認識中國古代的文明和歷史。
|親子博物館
|香港歷史博物館
|休館日
|逢星期二休館
|地址
|尖沙咀漆咸道南100號
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|入場安排
|免費參觀
香港博物館2024｜10. 大坑火龍文化館
大坑中秋舞火龍活動是第三批國家級非物質文化遺產名錄之一。始於1880年的大坑中秋舞火龍活動，已經有140年歷史。每年在中秋節前後的三個晚上，即農曆八月十四（迎月）、十五（賞月）、十六（送月），火龍都會在大坑社區內舞動巡遊，寓意保佑大家合境平安。中秋舞火龍已成為大坑每年的重要活動。在鑼鼓聲帶領下，近300人舞動著插上逾萬多枝線香的巨大火龍，穿梭大坑一帶的大街小巷，氣勢十足。爸媽可以藉著這次機會，讓孩子認識傳統文化。
|親子博物館
|大坑火龍文化館
|休館日
|逢星期一休館
|地址
|香港銅鑼灣大坑書館街十二號
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香港博物館2024｜11. 聯和市場城鄉生活館
獲評為三級歷史建築的聯和市場，也是「活化歷史建築伙伴計劃」歷史建築名單之一。該館保留了當年聯和市場的外形、檔口間隔、掛肉架。為不同對象設計適切的節目及導賞團，並透過展館及定期展覽，增加市民對城鄉生活、文化及習俗的認識。
同場加映：親子好去處丨三級歷史建築聯和市場完成活化 城鄉生活館5月4日開幕
|親子博物館
|聯和市場城鄉生活館
|休館日
|逢星期三休館
|地址
|新界粉嶺聯和墟
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|入場安排
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香港博物館2024｜12. 前粉嶺裁判法院
《第42屆香港電影金像獎》最佳電影由黃子華主演的《毒舌大狀》奪得。早在電影上映不久，票房經已衝破6,000多萬票房，電影不止掀起話題，連拍攝地點都受關注，當中拍攝多場重頭法庭戲的前粉嶺裁判法院，現時開放免費導賞團，大家只要到網上報名便可入內參觀庭內的裁判官席、犯人欄、拘留室等。
前粉嶺裁判法院早年經已設立免費導賞團，讓參加者了解昔日法院的建築。法院於1961年啟用，是新界第一所裁判法院，2012年通過政府「第三期活化歷史建築伙伴計劃」，2019年復修成為「香港青年協會領袖學院」，以培育新一代青年人才。經活化後，一號法庭已改成數瑪會議廳，有3個拘留室改為活動室，另外一間拘留室則保留原貌。
同場加映：金像獎2024｜最佳電影《毒舌大狀》取景地 前粉嶺裁判法院設免費導賞團【附預約方法】
|親子博物館
|前粉嶺裁判法院
|休館日
|未有提供
|地址
|粉嶺馬會道302號
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|免費參觀；預約免費導賞團【按此】
香港博物館2024｜13. 香港醫學博物館
香港醫學博物館承載著香港的醫學發展史，是世上率先以中西方病理作比較的博物館之一。展覽有中國傳統草藥店、舊病理檢驗室、香港防癆心臟及胸病協會展覧廳等。博物館最新展覽為「現代醫學」，概述現代醫學的發展，而且展示首個醫學專科是婦產科展覽。博物館不時用於舉辦工作坊和講座。
|親子博物館
|香港醫學博物館
|休館日
|逢星期一休館
|地址
|上環半山堅巷2號
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香港博物館2024｜14. 香港藝術館
香港第一所公營美術館，守護超過19,500套藝術珍品，反映了香港作為國際都會的文化系譜與承傳。比照了古今、中西、本地以至國際，演繹多元萬象的藝術世界，讓藝術連結生活。
香港藝術館是一個包羅萬象的藝術世界，不單有中國書畫、書法展。大家不妨留意由六十位來自不同文化背景、擁有不同能力的小朋友和年青人創作的「細世界明日樂園」，由即日至明年1月1日展出，讓觀眾透過遊戲，在藝術和生活中尋找多元和共生。
另外，即日至6月26日於藝術館5樓大堂，有伊藤彦子的《陽光下的生日快樂Likeboxes》藝術裝置，裝置展現着366個發亮的「生日信箱」，給有緣人送上充滿誠意和生日卡，爸媽和小朋友一同感受文字的溫度！藝術館現舉行「小腦袋‧大發現」活動，為2-6歲幼兒提供的網上親子藝術啟蒙資源，讓家長和小孩子在輕鬆的學習過程中，進入多元萬象的藝術世界。
|親子博物館
|香港藝術館
|休館日
|逢星期四休館
|地址
|尖沙咀梳士巴利道10號
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香港博物館2024｜15. 大館
大館位於「舊城中環」的宏偉建築群曾是香港結合執法、司法及懲教的重地。如今，它搖身一變，成為了一所古蹟和藝術館。館內有16座經保育活化的歷史建築，包括前中區警署、中央裁判司署、監獄操場及域多利監獄，以及兩棟由國際知名建築師事務所Herzog & de Meuron設計的當代建築：賽馬會藝方和賽馬會立方。 歡迎大家前來觀賞！
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|大館
|休館日
|賽馬會藝方逢星期二休館
|地址
|香港中環荷李活道10號
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香港博物館2024｜16. 茶具文物館
中國瓷器享負盛名，擁有豐富而悠久的歷史，遠銷世界各地。常設展覽介紹中國人的飲茶歷史，亦展出珍貴陶瓷及晚明至現代的中國印章。為慶祝茶具文物館成立40周年，推出了一套以「中外茶具選粹」為主題的紀念郵票。
爸媽要留意由即日至9月30日設有最新專題展覽「文人文玩 — 中國文人用具與茶生活」讓大家認識現代中式茶席的基本配置，並可親自設計屬於自己的茶席。
|親子博物館
|茶具文物館
|休館日
|逢星期二休館
|地址
|香港中區紅棉路10號（香港公園內）
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香港博物館2024｜17. 西九文化區M+
亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+位於香港西九文化區，於2021年正式開幕。M+的當代文化藏品來自香港本地、其他大中華地區，以至世界各地，當中包括視覺藝術、設計及建築、流動影像範疇的不同媒介作品。大樓總建築面積約 6.5萬平方公尺，單是展廳面積已佔1.7萬平方公尺。
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|西九文化區的M+
|休館日
|/
|地址
|西九龍博物館道38號
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香港博物館2024｜18. 香港故宮文化博物館
家長可以趁假日帶小朋友去一睹故宮9大展廳的珍貴藏品。西九文化區亦有不少草地空間，適合一家大細假日休憩。香港故宮文化博物館展示故宮博物院及世界各地的珍貴藏品，包括900件由北京故宮借出的國寶級文物。除參觀展品，故宮也設文創產品期間限定專櫃，售賣與故宮有關的書籍和文創產品。另外，館內設有3間食肆，分別為中式、西式餐廳及咖啡廳。香港故宮舉辦一系列教育活動，提升公眾觀賞文化藝術的興趣和能力。
同場加映：【親子好去處】玩轉兩大最新博物館 M+體驗視覺藝術香港故宮看盡9大展廳
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|香港故宮文化博物館
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|逢星期二休館
|地址
|九龍西九文化區博物館道8號
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