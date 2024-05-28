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三屆視帝丨草姬申請上市郭晉安任非執董　離婚後首拍劇與陳曉華演忘年戀

娛樂

撰文： TOPickY柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

郭晉安演技出眾外，營商同樣出色。

郭晉安與歐倩怡在5月2日突然分別於社交平台社交宣布離婚，更表示其實二人在兩年前已分居。兩人結束18年婚姻後，被揭郭晉安手持多個物業，估計高峰期共約值9000萬元，不過據悉他手上身業沒加歐倩怡或子女名字。

他未爆婚變的多年前受訪表示物業沒加歐倩怡或一對仔女名，是因為歐倩怡怕麻煩，同時他認為將來離世，應把財產貢獻給社會，而歐倩怡也認同郭晉安的想法。

郭晉安歐倩怡離婚｜梁思浩去年遇郭晉安露離婚端倪　爆歐倩怡早已為未來生活做準備

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集團申請上市

不過其實郭晉安除是藝人及懂得「投資磚頭」外，他還是位長袖善舞商人。生產「草姬靈芝孢子」的保健品及美容與護膚品供應商草姬集團向港交所（388）近日遞上市申請，而該集團就是由郭晉安及胞姐郭致因於1999年創立。

集團2023財政年度收入2.5億元，按年上升20.8%；盈利3,950.2萬元，急升41.2%；毛利率73.8%，增加1.9個百分點。該集團目前由62歲的郭致因及其丈夫、64歲的李日勝分別持有90%及10%，郭致因為集團主席兼行政總裁，李日勝為營運總監。

至於郭晉安為非執行董事，負責集團的市場營銷提供整體戰略建議，每年總酬金64萬元，以及自2002年至今為品牌大使。其實在過往，該公司的門市開張，郭晉安都會參與剪綵，同時他也為產品拍廣告，可說落足力。

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郭晉安拍新劇

郭晉安沒有為從商忽略演藝工作，作為「三屆視帝」的他將主演TVB劇《金式森林》。據悉，他在劇中將與去年港姐冠軍莊子璇合演父女，同時現年59歲郭晉安，將與2018年港姐冠軍、現年29歲的陳曉華在新劇中上演「忘年戀」。

同時，忙於事業外也十分顧家，被指已請定假在8月送16歲兒子郭令山到英國開學。

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