超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼　醫生教睇成分揀驅蚊劑

▲ 17款驅蚊劑成分大比拼，醫生教睇成分揀驅蚊劑。

【驅蚊劑／蚊叮蟲咬／DEET／茄紅素／Picaridin／防蚊】踏入炎夏雨季，蚊蟲開始活躍，大家外出時一定要做好防蚊措施。現時市面上有各式各樣的驅蚊產品，到底應該如何選擇？為此，TOPick搜羅了市面上常見的17款驅蚊劑，並邀請皮膚科專科醫生區志森拆解成分，教大家如何挑選驅蚊劑。

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17款驅蚊劑成分大比拼

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拆解5種驅蚊劑成分

區志森醫生受訪時表示，DEET避蚊胺、Picaridin（派卡瑞丁）都是人工化學製造的驅蚊劑，美國疾病控制與預防中心（CDC）建議採用的有效成分，兩種都屬於高效的驅蚊劑，效力相若 。

DEET 避蚊胺

DEET避蚊胺歷史悠久，可有效針對不同種類的蚊，10至35%的濃度在一般情況下提供足夠保護；使用高濃度50%以上，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，對兒童或有皮膚敏感人士的風險更大。可用於懷孕或餵哺母乳的人士，但要避免塗於乳房上。

衞生署建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不應使用，除非兒童要前往蚊傳疾病流行的國家或地區，而有機會被蚊叮咬，2個月或以上的兒童才可使用濃度上限為30%的DEET驅蚊劑。

Picaridin 派卡瑞丁/Icaridin 埃卡瑞丁

不刺鼻，亦不會有黏糊的感覺，對皮膚有較少刺激，建議使用7至20%濃度，可用於懷孕或餵哺母乳人士，但要避免塗於乳房上。 各地區對兒童使用Picaridin產品有不同的建議，西澳衞生部不建議12個月以下的兒童使用，紐西蘭衛生部不建議用於少於兩歲的兒童，而加拿大衞生部則指6個月以下的幼兒不應使用。

區醫生指，一般使用情況下，含有該兩種成分的驅蚊劑值不常引致皮膚敏感或刺激反應 ，如對個別驅蚊劑成分有不良反應歷史，就應避免重複使用有該成分的驅蚊劑，兒童或皮膚較敏感人士，應使用有效而較低濃度的驅蚊劑。

另外，以上兩種化學驅蚊劑的保護時間一般介乎2至6小時，建議需前往較高蚊傳染病風險地區人士選擇。其中，較高濃度的DEET會稍為優勝，更適合用於前往高風險地方。

茄紅素

茄紅素的學名為「野紅茄提取物」，有植物提煉的驅蚊劑成分測試數據較少，但一般效能較弱，適合選擇非化學用品及用於低風險地區的人士。如要前往蚊傳染病 (如登革熱、寨卡病毒感染) 等流行的地區，應該選用保護力較強的產品。

PMD（薄荷烷-3、8二醇）

PMD屬於化學成分的驅蚊劑，由化學合成出的檸檬桉油和天然的檸檬桉油，同樣屬於EPA建議的有效驅蚊成分 。可用於孕婦和3歲以上的小朋友，但因可能會刺激眼睛，所以不建議3歲以下小童使用。

精華油

含有精華油等天然成分的驅蚊劑種類較多，常見的包括香茅油、檸檬桉油、檸檬草油、雪松油、大豆油等等。不過，要注意它們每種的成效會比較參差 ，可以預防蚊的種類亦可能不夠全面。所以如果要到蚊患較嚴重的地方，較好的選擇是用安全而又高效能的化學驅蚊劑。

另外雖然很多聲稱天然和較安全的驅蚊劑成分，部分人士使用後也有機會出現皮膚敏感，或刺激眼睛、喉嚨，有些成分亦會令皮膚出現光敏感的情況。

選購驅蚊劑小貼士

區先生建議，市民在選購驅蚊劑時，應仔細閱讀了解產品包裝上的資料，包括成份、使用方法、禁忌情況和有效時間等，美國疾病控制與預防中心（CDC）建議，使用經美國國家環境保護局（EPA）測試和註冊的產品，一般較為安全。

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