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星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐

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發布時間： 1 小時前

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40歲鄭俊弘與31歲何雁詩2020年結婚，兩年前的6月1日誕下囝囝鄭俊弘讚廷（Asher），何雁詩Stephanie早前曾指囝囝兒子有發展遲緩問題。鄭俊弘及何雁詩出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目今日播出，二人首次公開分享剛好兩歲的兒子(Asher)被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。

原本兒子出生是件開心事，何雁詩在節目中表示，自己懷孕期間都有做足產前檢查，並未發現任何問題，兒子出生後一年都比較正常，只是比其他孩童發展比較慢少少，他們向醫生求診並做了血液測試，懷疑基因上有問題，最後在兒子1歲半，即去年的12月30日，經過評估確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。

出席節目的兒童體智及行為發展學專科林蕙芬醫生表示，「天使綜合症」是罕見的遺傳性疾病，每1萬至2萬人中的才有1個人患病，最影響腦部發育遲緩，最基本病症是肌肉張力好低，如果肌肉張力好低但嬰兒望上去皮膚好白，她會懷疑是天使綜合症。

鄭俊弘坦言，自己覺得兒子無事，只是發展比較慢，直至確診後見到報告上寫住陽性，「自己已經歎一口氣」，醫生確診兒子患上天使綜合症，心情跌到低谷，但他鼓勵自己都要撐住，立即問醫生能否醫治，並開始了解天使綜合症的資料，最後不開心的心情維持了一個多月。

Stephanie也續稱，她擔心天使綜合症患者沒有自理能力，她作為家長開始思考：「我們可以照顧他多久，我們將來年老後他會如何呢？」她表示，留意到天使綜合症患者智力有影響，大約維持在2-4歲的智力，且大多數行動不便，不會說話，即使識講都係10個字以內。

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    • 林醫生指，多方面感官體驗，如按摩、接觸不同物質等都可以幫助刺激天使綜合症患者的腦部發展。鄭俊弘和何雁詩表示，面對兒子的病選擇以正面樂觀的態度面對，希望通過分享自己的故事，能夠喚起公眾更多對「天使綜合症」患者及其家庭的關注和支持。

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