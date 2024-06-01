天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 8成患者會出現癲癇症狀嚴重可致命

▲ 鄭俊弘及何雁詩出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】40歲鄭俊弘與31歲何雁詩2020年結婚，兩年前的6月1日誕下囝囝鄭俊弘讚廷（Asher），何雁詩Stephanie早前曾指囝囝兒子有發展遲緩問題。鄭俊弘及何雁詩出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目今日播出，二人首次公開分享剛好兩歲的兒子(Asher)被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。

香港天使綜合症基金會 （HKASF）於2015年創立，為患有天使綜合症家庭提供支援與分享，並藉此引起社會對天使綜合症的認識和關注。每年的2月15日，是一年一度國際天使綜合症日，香港天使綜合症基金會經常舉行不少活動，希望能引起市民的關注。

「天使綜合症」(Angelman Syndrome)是關於第15條染色體出現基因突變而有所缺失的一種罕有綜合症，全球出現率約1:15,000，經香港衞生署檢驗的個案，全港至今約有50多宗，屬於十分罕見的基因病。

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根據香港天使綜合症基金會的資料，所有患有「天使綜合症」的小天使都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或大一點能用少許動作示意；平衡力較差，有些甚至不良於行，經常好開心又好容易激動，又有睡眠障礙，這對家長帶來很大的精神壓力。

最令家長困擾的是癲癇症狀，8成左右的小天使都會出現不同類型癲癇症狀，這是家長們最關注的，因為會影響學習和發展，而且隨時隨地會發生，威脅生命，全天候要小心看守照顧。

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