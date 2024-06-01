  • 28°C
香港時間 : 2024601日 (Sat) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 8成患者會出現癲癇症狀嚴重可致命

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

鄭俊弘及何雁詩出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】40歲鄭俊弘與31歲何雁詩2020年結婚，兩年前的6月1日誕下囝囝鄭俊弘讚廷（Asher），何雁詩Stephanie早前曾指囝囝兒子有發展遲緩問題。鄭俊弘及何雁詩出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目今日播出，二人首次公開分享剛好兩歲的兒子(Asher)被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。

香港天使綜合症基金會 （HKASF）於2015年創立，為患有天使綜合症家庭提供支援與分享，並藉此引起社會對天使綜合症的認識和關注。每年的2月15日，是一年一度國際天使綜合症日，香港天使綜合症基金會經常舉行不少活動，希望能引起市民的關注。

「天使綜合症」(Angelman Syndrome)是關於第15條染色體出現基因突變而有所缺失的一種罕有綜合症，全球出現率約1:15,000，經香港衞生署檢驗的個案，全港至今約有50多宗，屬於十分罕見的基因病。

點擊圖片放大
+3
+2
  •  

    • 根據香港天使綜合症基金會的資料，所有患有「天使綜合症」的小天使都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或大一點能用少許動作示意；平衡力較差，有些甚至不良於行，經常好開心又好容易激動，又有睡眠障礙，這對家長帶來很大的精神壓力。

    最令家長困擾的是癲癇症狀，8成左右的小天使都會出現不同類型癲癇症狀，這是家長們最關注的，因為會影響學習和發展，而且隨時隨地會發生，威脅生命，全天候要小心看守照顧。

    TOPick一分鐘
    名人家居｜沈慧林分享保養古董音樂盒貼士 靠定期上鏈和抹油防老化

    中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

    HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

     

    相關文章

    星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
    今日 11:28
    星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
    天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
    今日 12:42
    天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
    天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
    今日 11:51
    天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因

    你可能感興趣

    星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
    今日 11:28
    星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
    天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
    今日 12:42
    天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
    天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
    今日 11:51
    天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
    兒童健康 遺傳病 何雁詩 鄭俊弘 發展遲緩 衞生署

    最高瀏覽

    星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
    星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
    天氣預報︱天文台打風最新預測　未來一兩小時或有大雨
    天氣預報︱天文台打風最新預測　未來一兩小時或有大雨
    飲食健康｜30歲女食牛油果後紅疹大爆發　營養師揭1原因肇禍
    飲食健康｜30歲女食牛油果後紅疹大爆發　營養師揭1原因肇禍
    急症室最長等候時間（06月01日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（06月01日 時間12:05）
    天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
    天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因